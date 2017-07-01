Кержаков ведет переговоры с Фурсенко и Сарсанией о своем будущем

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что ведет переговоры со спортивным директором петербургского клуба Константином Сарсанией и президентом команды Сергеем Фурсенко о своем будущем.

«30 июня завершается контракт с «Зенитом». Обсуждение будущего идет с Сарсанией и Фурсенко, а там дальше будет видно, к чему придем», – сказал Кержаков.

В прошедшем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.