Кержаков ведет переговоры с Фурсенко и Сарсанией о своем будущем

Судя по всему Сашку очень нравится балаболить языком на Матч ТВ, тем более, что там таких как он "эхспертов" пруд-пруди, одним 3,14здаболом будет больше))) Ну, а если серьезно, то ему нужно учиться, учиться и учиться... Брать учебники и садиться за парту! И начинать с азов: помощник тренера, тренер ДЮСШ, тренер второй лиги... ну, а там как масть пойдет..
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что ведет переговоры со спортивным директором петербургского клуба Константином Сарсанией и президентом команды Сергеем Фурсенко о своем будущем.
«30 июня завершается контракт с «Зенитом». Обсуждение будущего идет с Сарсанией и Фурсенко, а там дальше будет видно, к чему придем», – сказал Кержаков.
В прошедшем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.