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    Кержаков ведет переговоры с Фурсенко и Сарсанией о своем будущем

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что ведет переговоры со спортивным директором петербургского клуба Константином Сарсанией и президентом команды Сергеем Фурсенко о своем будущем.

    «30 июня завершается контракт с «Зенитом». Обсуждение будущего идет с Сарсанией и Фурсенко, а там дальше будет видно, к чему придем», – сказал Кержаков.

    В прошедшем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2017 01:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2389

      serglider 1 июля 2017, 16:12

      Судя по всему Сашку очень нравится балаболить языком на Матч ТВ, тем более, что там таких как он "эхспертов" пруд-пруди, одним 3,14здаболом будет больше))) Ну, а если серьезно, то ему нужно учиться, учиться и учиться... Брать учебники и садиться за парту! И начинать с азов: помощник тренера, тренер ДЮСШ, тренер второй лиги... ну, а там как масть пойдет..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2017, 08:57

      Провел 14 матчей,надо добавить по 5-10 минут. Кержаков наверное умоляет их продлить еще на год посидеть на скамейке уж больно она мягкая и удобная

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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 июля 2017, 06:30

      Слишком уж хорошая зарплата у Саши за сидение на скамейке запасных.

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 июля 2017, 02:10

      САШКЕ НАДО ОСТАВАТЬСЯ В СТРУКТУРЕ ЗЕНИТА

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