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    Доннарумма опроверг информацию о возможном продлении контракта с «Миланом»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пожаловался в Twitter, что его страницу в Instagram взломали. Напомним, там вратарь упомянул, что вернется к обсуждению нового контракта с «Миланом».

    «Мою страницу взломали. Я закрываю аккаунт», – написал Доннарумма.

    Ранее голкипер выразил поддержку своему агенту Мино Райоле. Главным претендентом на Доннарумму остается «Реал».

    Доннарумма: «Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану», поэтому обсужу продление контракта»

    Источник: Twitter

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    26.06.2017 01:30
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 27 июня 2017, 00:15

      та он задолбал, как девчонка в подростковый период, 7 пятниц на неделю, а потом, я этого не писал, меня взломали........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 июня 2017, 09:07

      Что то этого паренька стало очень много !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 26 июня 2017, 07:43

      Возобнил из себя не пойми кого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Allanon 26 июня 2017, 07:19

      Посадить на лавку в Милане. Пусть подумает как следует. Зазвездился парень, ничего не добившись в карьере.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 26 июня 2017, 05:52

      Ещё целый год контракт действует, чё они торопятся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 июня 2017, 04:32

      Агент убедил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Milan007777 26 июня 2017, 01:58

      Свинья

      1
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