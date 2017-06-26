Доннарумма опроверг информацию о возможном продлении контракта с «Миланом»

та он задолбал, как девчонка в подростковый период, 7 пятниц на неделю, а потом, я этого не писал, меня взломали........
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пожаловался в Twitter, что его страницу в Instagram взломали. Напомним, там вратарь упомянул, что вернется к обсуждению нового контракта с «Миланом».
«Мою страницу взломали. Я закрываю аккаунт», – написал Доннарумма.
Ранее голкипер выразил поддержку своему агенту Мино Райоле. Главным претендентом на Доннарумму остается «Реал».
Доннарумма: «Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану», поэтому обсужу продление контракта»