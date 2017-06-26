Доннарумма опроверг информацию о возможном продлении контракта с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма пожаловался в Twitter, что его страницу в Instagram взломали. Напомним, там вратарь упомянул, что вернется к обсуждению нового контракта с «Миланом».

«Мою страницу взломали. Я закрываю аккаунт», – написал Доннарумма.

Ранее голкипер выразил поддержку своему агенту Мино Райоле. Главным претендентом на Доннарумму остается «Реал».

Доннарумма: «Подтверждаю абсолютную любовь к «Милану», поэтому обсужу продление контракта»