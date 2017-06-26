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    Кришито: «Горжусь тем, что стану капитаном нового «Зенита»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что останется в своей нынешней команде. Напомним, «Дженоа» хотел вернуть Кришито в Италию.

    «Все знают, что я обожаю «Дженоа». «Зенит» считает, что я должен стать капитаном новой команды. Я горжусь этим и остаюсь. Мы должны выиграть чемпионат России», – рассказал Кришито.

    В прошедшем сезоне РФПЛ Кришито провел в составе «Зенита» 25 матчей, забив четыре мяча и сделав три голевых паса.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.06.2017 01:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 12:33

      Кришито что то сильно изменчив в своих решениях, то вернусь в Италию и точка, теперь по другому запел)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 26 июня 2017, 10:51

      Вот она сила северного ветра. Развернула Доминика на 90 градусов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2017, 09:27

      власть сменилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 июня 2017, 09:20

      А как же мозги "из дуба". Такого человека обидели. Ему же по-херу на чужих или своих. Теперь он Вас всех зашутит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 05:11

      а что деревяшку сплавили?не справляется даже попи.деть?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 июня 2017, 04:44

      Дзюба отомстит обязательно за свое разжалование.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 03:09

      Интересная назревает "заруба" в чемпионате России! Мальдини с Каррерой и где-то сбоку Гончаренко)))

      0
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > serglider 26 июня 2017, 04:27

      чем интересна кабинетная возня не по спортивному приниципу, кто на сколько народ кинул

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ROSTOV SUPER 26 июня 2017, 04:27

      чурка ваша за баблом пришла кто второй раз в помойку идет

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > ROSTOV SUPER 26 июня 2017, 07:48

      Этот карась весной верещал,чтоб Галицкий убрал Шалимова и пригласил Бердыева)))
      Когда девочку не взяли замуж,она говорит гадости об отказавшем ей женихе))) Причём карась не только Курбана хотел в Краснодар,а и пол-Ростова))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 26 июня 2017, 02:15

      да к тому же в европе поиграешь))). а дженоа сейчас внизу таблицы. ну а вообще защитник хороший.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2017, 01:40

      А как-же Италия? Неужели из-за капитанства оставил мечту?

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      Рейтинг: +2389

      serglider > арейская 26 июня 2017, 03:04

      Да, нет... из-за бабок он "оставил мечту"))) Как пить дать, из-за бабок!

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      Рейтинг: +17971

      арейская > serglider 26 июня 2017, 03:50

      Да, в это верится больше...

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 июня 2017, 01:22

      Кришито - сила!

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