Кришито: «Горжусь тем, что стану капитаном нового «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что останется в своей нынешней команде. Напомним, «Дженоа» хотел вернуть Кришито в Италию.

«Все знают, что я обожаю «Дженоа». «Зенит» считает, что я должен стать капитаном новой команды. Я горжусь этим и остаюсь. Мы должны выиграть чемпионат России», – рассказал Кришито.

В прошедшем сезоне РФПЛ Кришито провел в составе «Зенита» 25 матчей, забив четыре мяча и сделав три голевых паса.