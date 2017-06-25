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    Кампос: «Роналду тяжело сохранять позитивный имидж из-за ситуации с налогами»

    Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос рассказал о ситуации, в которую попал Криштиану Роналду. Напомним, португалец обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Кампос, который хорошо знаком с Роналду, считает, что теперь игроку сложнее сохранять свой позитивный имидж.

    «Криштиану все обдумает и примет правильное решение. Он не сам занимается своими налоговыми делами, но пытается исправить ситуацию. «Роналду тяжело сохранять позитивный имидж из-за скандала с налогами», – сказал Кампос в интервью Telefoot.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 14:39
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