Кампос: «Роналду тяжело сохранять позитивный имидж из-за ситуации с налогами»

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос рассказал о ситуации, в которую попал Криштиану Роналду. Напомним, португалец обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Кампос, который хорошо знаком с Роналду, считает, что теперь игроку сложнее сохранять свой позитивный имидж.

«Криштиану все обдумает и примет правильное решение. Он не сам занимается своими налоговыми делами, но пытается исправить ситуацию. «Роналду тяжело сохранять позитивный имидж из-за скандала с налогами», – сказал Кампос в интервью Telefoot.