Луис Адриано может покинуть «Спартак» и перейти в «Палмейрас»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в Бразилии. По информации Mercado da Bola, в услугах 30-летнего форварда заинтересован «Палмейрас».

Проблемой для перехода может стать высокая зарплата футболиста. По неофициальным данным, годовой оклад игрока составляет 3 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» этой зимой. В прошедшем сезоне нападающий провел за красно-белых в РФПЛ восемь матчей, в которых забил два гола.