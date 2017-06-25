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    Луис Адриано может покинуть «Спартак» и перейти в «Палмейрас»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в Бразилии. По информации Mercado da Bola, в услугах 30-летнего форварда заинтересован «Палмейрас».

    Проблемой для перехода может стать высокая зарплата футболиста. По неофициальным данным, годовой оклад игрока составляет 3 миллиона евро плюс бонусы.

    Напомним, Адриано перешел в «Спартак» этой зимой. В прошедшем сезоне нападающий провел за красно-белых в РФПЛ восемь матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 07:32
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 21:05

      Может покинуть, а может и не покинуть. Как обычно - футфловая новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 июня 2017, 02:40

      он сильно и не блистал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 июня 2017, 20:37

      Сильно или не сильно, но пока одни потери.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 июня 2017, 12:24

      Нельзя сказать, что от него было много пользы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 25 июня 2017, 11:43

      Да и ... с ним

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 25 июня 2017, 10:52

      Зе теперь Адриано, ну вот заполнять полосы нечем и пишем и пишем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 25 июня 2017, 10:49

      отличная новость.. но кого то надо купить же...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 10:14

      писать нечего вот и сплетни распускают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      anatolik25 25 июня 2017, 09:33

      Если уйдёт, значит будет форвард посильнее.

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 25 июня 2017, 09:16

      ну и пусть валит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > лёха72 25 июня 2017, 21:13

      не согласен!

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