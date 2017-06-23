«Ювентус» готов арендовать Саншеша у «Баварии»

«Ювентус» готов взять в аренду полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша, сообщает Mediaset Premium. Стороны уже имеют опыт недавнего сотрудничества по данной схеме – по ней в «Баварии» играл нападающий «Ювентуса» Кингсли Коман. В этот раз также предлагается двухлетняя аренда с возможностью выкупа по истечении срока.

В прошедшем сезоне 19-летний португалец сыграл 25 матчей в составе клуба из Мюнхена. Он перешел в «Баварию» из «Бенфики» в 2016 году за 35 миллионов евро.