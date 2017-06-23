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    «Ювентус» готов арендовать Саншеша у «Баварии»

    «Ювентус» готов взять в аренду полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша, сообщает Mediaset Premium. Стороны уже имеют опыт недавнего сотрудничества по данной схеме – по ней в «Баварии» играл нападающий «Ювентуса» Кингсли Коман. В этот раз также предлагается двухлетняя аренда с возможностью выкупа по истечении срока.

    В прошедшем сезоне 19-летний португалец сыграл 25 матчей в составе клуба из Мюнхена. Он перешел в «Баварию» из «Бенфики» в 2016 году за 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 07:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:16

      Нормульная схема - взять на 2 года, заиграл - забрали, не заиграл - нате распишитесь)

      0
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 23 июня 2017, 08:48

      Вахахахахаха))) ХD

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 июня 2017, 08:40

      Редакторы....ну емое....вы хоть заголовки научитесь писать...ладно в самих текстах бред и ошибки...но тут...5 слов нормально не написать

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 июня 2017, 08:15

      Че то Юви мутит, к чему то готов)
      Бедный Саншеш))))

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 июня 2017, 08:06

      Главное, что готов, к чему-то неважно

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