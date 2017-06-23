«Барселона» договорилась о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Сантоса»

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима продолжит карьеру в «Барселоне». Сообщается, что 26-летний футболист согласовал с сине-гранатовыми условия личного контракта.

Бразилец подпишет с каталонской командой соглашение сроком на пять лет. Переход состоится в январе 2018 года, когда у хавбека завершится срок контракта с «Сантосом».

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Лима провел 25 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.