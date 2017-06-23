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    «Барселона» договорилась о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Сантоса»

    Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима продолжит карьеру в «Барселоне». Сообщается, что 26-летний футболист согласовал с сине-гранатовыми условия личного контракта.

    Бразилец подпишет с каталонской командой соглашение сроком на пять лет. Переход состоится в январе 2018 года, когда у хавбека завершится срок контракта с «Сантосом».

    В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Лима провел 25 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    23.06.2017 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 июня 2017, 00:59

      А потом в аренду...статистика хуже чем у половины русских середняков

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