Бакайоко заменит Матича в «Челси»

Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко в ближайшее время может определиться с местом продолжения своей карьеры. Известно, что «Челси» предлагает за футболиста 35 миллионов фунтов. В случае, если такой трансфер состоится, то лондонский клуб покинет Неманья Матич. На него также есть претендент – это «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Бакайоко провел во французской Лиге 1 в составе «Монако» 31 игру. Он записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.