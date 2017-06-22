Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бакайоко заменит Матича в «Челси»

    Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко в ближайшее время может определиться с местом продолжения своей карьеры. Известно, что «Челси» предлагает за футболиста 35 миллионов фунтов. В случае, если такой трансфер состоится, то лондонский клуб покинет Неманья Матич. На него также есть претендент – это «Манчестер Юнайтед».

    В прошедшем сезоне Бакайоко провел во французской Лиге 1 в составе «Монако» 31 игру. Он записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2017 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 22 июня 2017, 11:32

      Я наверное не дождусь нового созидательного опорника в Челси (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Sarco999 22 июня 2017, 11:50

      Бакайоко)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Dgad 22 июня 2017, 11:57

      Ага Бабкаебко ) , прям второй Лемпард

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11