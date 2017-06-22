Бывший тренер киевского «Динамо» Ребров возглавил «Аль-Ахли»

Сергей Ребров стал новым главным тренером команды «Аль-Ахли». Специалист подписал с клубом двухлетний контракт.

Ранее 43-летний тренер работал в киевском «Динамо». По окончании прошедшего сезона он покинул свой пост.

Под руководством Реброва «Динамо» дважды побеждало в чемпионате Украины. В заключительном сезоне с Ребровым команда завершила турнир на второй строчке.