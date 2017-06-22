Бывший тренер киевского «Динамо» Ребров возглавил «Аль-Ахли»

"Специалист подписал с клубом двухлетний контракт". Автор явно симпатизирует Реброву. Я тоже поддержу автора и добавлю что человек специалист своего дела как игрок так и тренер. А Аль-Ахли, видно денежка нужна.
Сергей Ребров стал новым главным тренером команды «Аль-Ахли». Специалист подписал с клубом двухлетний контракт.
Ранее 43-летний тренер работал в киевском «Динамо». По окончании прошедшего сезона он покинул свой пост.
Под руководством Реброва «Динамо» дважды побеждало в чемпионате Украины. В заключительном сезоне с Ребровым команда завершила турнир на второй строчке.
twit text
— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 21 июня 2017 г.