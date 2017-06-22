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    Бывший тренер киевского «Динамо» Ребров возглавил «Аль-Ахли»

    Сергей Ребров стал новым главным тренером команды «Аль-Ахли». Специалист подписал с клубом двухлетний контракт.

    Ранее 43-летний тренер работал в киевском «Динамо». По окончании прошедшего сезона он покинул свой пост.

    Под руководством Реброва «Динамо» дважды побеждало в чемпионате Украины. В заключительном сезоне с Ребровым команда завершила турнир на второй строчке.

    Источник: Twitter

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    22.06.2017 00:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      druga7 25 июня 2017, 00:09

      "Специалист подписал с клубом двухлетний контракт". Автор явно симпатизирует Реброву. Я тоже поддержу автора и добавлю что человек специалист своего дела как игрок так и тренер. А Аль-Ахли, видно денежка нужна.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 июня 2017, 05:39

      Постопам Лобановского решил пойти?

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