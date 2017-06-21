«Барселона» проявляет интерес к Паулиньо

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо входит в сферу интересов «Барселоны». Как сообщается, каталонцы уже вышли на контакт с китайским клубом. При этом сам бразилец не горит желанием возвращаться в Европу, где он ранее выступал за «Тоттенхэм». В 28-летнем хавбеке также была заинтересована и «Бавария».

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Китая 12 матчей, в которой забил четыре гола и отдал две результативные передачи.