«Барселона» проявляет интерес к Паулиньо

"Свежо придание , а верится с трудом" Паулиньо конечно не плохой игрок и он является основным игроком сборной Бразилии ( по чему то ) , но зачем он Барсе, не совсем понятно, на замену Бускетсу у них есть Андре Гомеш . В этой ситуации я понимаю бразильца, который не хочет приходить в качестве не основного игрока , он вполне может сказать ,что то вроде "нас и тут не плохо кормят".
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо входит в сферу интересов «Барселоны». Как сообщается, каталонцы уже вышли на контакт с китайским клубом. При этом сам бразилец не горит желанием возвращаться в Европу, где он ранее выступал за «Тоттенхэм». В 28-летнем хавбеке также была заинтересована и «Бавария».
В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Китая 12 матчей, в которой забил четыре гола и отдал две результативные передачи.