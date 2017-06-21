Переход Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть совершен 22 июня

В Италии уверены в скором переходе защитника «Ромы» Константиноса Маноласа в «Зенит». Официально трансфер может быть оформлен 22 июня, утверждает FC Inter News.

По ожиданиям, сумма сделки составит 30 миллионов евро. Зарплата игрока в России, по неофициальным данным, будет составлять 5 миллионов евро в год. Ранее агент футболиста опроверг информацию о переходе своего клиента в «Зенит».

В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей, сделав две результативные передачи.