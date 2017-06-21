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    Переход Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть совершен 22 июня

    В Италии уверены в скором переходе защитника «Ромы» Константиноса Маноласа в «Зенит». Официально трансфер может быть оформлен 22 июня, утверждает FC Inter News.

    По ожиданиям, сумма сделки составит 30 миллионов евро. Зарплата игрока в России, по неофициальным данным, будет составлять 5 миллионов евро в год. Ранее агент футболиста опроверг информацию о переходе своего клиента в «Зенит».

    В прошедшем сезоне Манолас провел 45 матчей, сделав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 14:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 июня 2017, 17:35

      Очередное отмывание денег в процессе, однако.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 июня 2017, 16:54

      такая топ звезда целыми днями его обсуждают, все равно на лавке сидеть будет

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > KARAT777 21 июня 2017, 17:01

      Я думаю он играть то будет, но очень высокая цена. Защитник уровня "выше среднего", а цена как у топового

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 16:33

      Сколько будет интересно неофициальная зарплата Маноласа ? Он же не хотел в нашу погоду ? И вдруг согласился ! )))

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > dok66 21 июня 2017, 17:02

      А ты, бедняга, только на официальной сидишь, завидуешь... 5 млн. - твоему мало? Столько, по моему, сейчас в РФПЛ ни кто не получает.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Bivaliy67 21 июня 2017, 17:30

      Насчет бедняги ты сильно погорячился ! Прощаю . Сам им не стань .

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2017, 16:21

      очередная причуда Манчини, которая как всегда разведет Зенит на бабки и толку будет ноль

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 21 июня 2017, 14:49

      Похоже, что это принципиальное требование Манчини. Т.к. согласен с нижеотписавшимися, что ни таких денег, ни такого контракта игрок не стоит.

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 14:23

      Шикарно, теперь в Фифе появится нормальный ЦЗ в РПЛ )

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 июня 2017, 14:22

      Дороговатый что-то.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 июня 2017, 14:12

      30 млн за маноласа перебор он стока не стоит

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Tajik-za Zenit 21 июня 2017, 15:53

      Почему не стоит? По мне Манолас стоит этих денег, сейчас вообще раздуты ценники.

      -1
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