Эмери посоветовал Мбаппе перейти в «ПСЖ»

А в ответ Мбапе посоветовал Эмери пойти на her . Так будет лучше для него, для «ПСЖ», для сборной Франции
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающий Килиан Мбаппе должен покинуть «Монако» ради парижского клуба. По мнению специалиста, этот переход пойдет на пользу не только самому игроку, но и сборной Франции.
«Я уважаю «Монако», но Мбаппе лучше переехать в Париж. Так будет лучше для него, для «ПСЖ», для сборной Франции», – сказал Эмери.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересованы также «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».