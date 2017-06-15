Эмери посоветовал Мбаппе перейти в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающий Килиан Мбаппе должен покинуть «Монако» ради парижского клуба. По мнению специалиста, этот переход пойдет на пользу не только самому игроку, но и сборной Франции.

«Я уважаю «Монако», но Мбаппе лучше переехать в Париж. Так будет лучше для него, для «ПСЖ», для сборной Франции», – сказал Эмери.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересованы также «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».