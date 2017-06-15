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    Эмери посоветовал Мбаппе перейти в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что нападающий Килиан Мбаппе должен покинуть «Монако» ради парижского клуба. По мнению специалиста, этот переход пойдет на пользу не только самому игроку, но и сборной Франции.

    «Я уважаю «Монако», но Мбаппе лучше переехать в Париж. Так будет лучше для него, для «ПСЖ», для сборной Франции», – сказал Эмери.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересованы также «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Источник: Goal.com

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    15.06.2017 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +439

      сасас 15 июня 2017, 16:44

      А в ответ Мбапе посоветовал Эмери пойти на her . Так будет лучше для него, для «ПСЖ», для сборной Франции

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