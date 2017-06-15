Бернардески заинтересовал «Барселону»

Федерико безусловно очень интересный игрок , но зачем ему нужно сидеть на лавке Барселоны не совсем понятно , я думаю , что если уж он собрался уходить из стана "фиалок" то он может найти место получше чем лавка на Камп Ноу по моему хороший вариант для Бернардеске был бы переход в Милан к тренеру который его "открыл" как игрока.
Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб раздумывает о приобретении 23-летнего итальянца в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Ювентус», «Интер» и «Челси».
В минувшем сезоне чемпионата Италии Бернардески забил 11 голов в 32 матчах.