Бернардески заинтересовал «Барселону»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб раздумывает о приобретении 23-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Ювентус», «Интер» и «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Бернардески забил 11 голов в 32 матчах.