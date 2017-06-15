Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бернардески заинтересовал «Барселону»

    Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб раздумывает о приобретении 23-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Ювентус», «Интер» и «Челси».

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Бернардески забил 11 голов в 32 матчах.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 июня 2017, 16:09

      Федерико безусловно очень интересный игрок , но зачем ему нужно сидеть на лавке Барселоны не совсем понятно , я думаю , что если уж он собрался уходить из стана "фиалок" то он может найти место получше чем лавка на Камп Ноу по моему хороший вариант для Бернардеске был бы переход в Милан к тренеру который его "открыл" как игрока.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11