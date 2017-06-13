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    Источник: «Зенит» намерен вернуть Аршавина

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

    Руководство сине-бело-голубых хочет предложить 36-летнему футболисту работу в клубной администрации. Возвращение хавбека в Россию может состояться после окончания сезона в чемпионате Казахстана.

    Напомним, что Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015-й. За это время он провел за команду 283 матча, в которых забил 57 голов.

    Источник: ФАН

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    13.06.2017 16:06
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 июня 2017, 22:40

      картошку на крестах растить будет для чипсов,3 урожая минимум.поле то с подогревом,орошением,подсветкой.на эти денюжки и построит зеня свой стадион.а то раскричались что на народное бабло . Андрюха прирождёный адМИНИСТРатор -полю простаивать не даст.с комбайнами ростов поможет,аграномов из мордовии пригласят)))

      0
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > himik2-62 14 июня 2017, 05:28

      такие шутки прям даже слов нет

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 13 июня 2017, 20:25

      Да он и на поле бы принес пользу Зениту, думаю, Кокорина отлично бы заменил

      3
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      Рейтинг: +1

      vbn123 13 июня 2017, 20:08

      Что у Вас за статистика идиотическая???? 368 матчей, 80 голов и 146 голевых передач за Зенит у Андрея .

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 13 июня 2017, 20:04

      Странно,Аршавин зарекомендовал себя отличным администратором когда-то?

      -1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > T 72 13 июня 2017, 20:09

      Андрей прирожденный функционер, у него все данные имеются у этой работе. И все об этом говорят давно.

      -3
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 13 июня 2017, 17:51

      Играющим тренером можно для начала.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > 10tolik10 13 июня 2017, 20:11

      Не хочет АСА заниматься тренерской деятельностью. Футбольный функционер, вот это его.

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 17:44

      Аршавин - бренд, в администрации клуба - самый то.... Но он ещё пуляет пока... Попадает...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > insider_retro 13 июня 2017, 20:12

      Вот именно ,БРЕНД!!! Но Андрей действующий игрок. И дай Бог будет еще долго радовать нас на поле!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 июня 2017, 16:41

      Андрей еще не наигрался в футбол.

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 июня 2017, 16:33

      Ур-рра! )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > APchelov 13 июня 2017, 16:38

      Че урато ?
      Кержаков вон на лавке сидит,думаешь этот лучше ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Demonofzenit 13 июня 2017, 19:56

      Пардон,правда пропустил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > spartach n1 13 июня 2017, 20:13

      Этот,это ВЫ ... А АСА выдающийся игрок и он лучший был ,есть и будет!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > vbn123 13 июня 2017, 20:43

      И вечно живой, как ВИ Ленин. Спуститесь с небес, господин хороший.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > vbn123 14 июня 2017, 05:23

      Да что ты бредишь ?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 июня 2017, 16:30

      Вчера ради смеха написал. что осталось только вернуть Аршавина. И вот он, как на лыжах, ха.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > kykyi 13 июня 2017, 16:42

      Как в воду смотрел !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > dok66 13 июня 2017, 16:45

      А здесь и смотреть не надо. Страна изгой никто не едет, все бегут отсюда. люди деньги, идеи. Мордор!
      "Полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > kykyi 13 июня 2017, 16:51

      Ты о чем ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > dok66 13 июня 2017, 16:53

      О футболе и не только.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > dok66 13 июня 2017, 19:50

      О своём он,о Кукуевском..
      Не мешай,может утонет вместе с Навальняком..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > kykyi 13 июня 2017, 20:14

      Что за бред Вы написали ?? АСА уж точно ждут, да еще как!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vbn123 13 июня 2017, 20:42

      Я где то написал. что АСА не ждут. Вы читать не умеете?

      -2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > kykyi 13 июня 2017, 22:34

      Ты про Казахстан чтоли ? Первый раз вижу критику Казахстана!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Обер-КанцлерЪ 14 июня 2017, 04:48

      Причем здесь Казахстан, пусть о нем казахи думают.

      -1
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