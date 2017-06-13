Источник: «Зенит» намерен вернуть Аршавина

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Руководство сине-бело-голубых хочет предложить 36-летнему футболисту работу в клубной администрации. Возвращение хавбека в Россию может состояться после окончания сезона в чемпионате Казахстана.

Напомним, что Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015-й. За это время он провел за команду 283 матча, в которых забил 57 голов.