Испанские футболисты поздравили Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

Пусть и не футбол, но Рафа просто красава... 10-раз выиграть такой турнир за свою карьеру, это просто мега-фантастика... Один из величайших спортсменов в истории. С таких людей хочется всегда брать пример.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз в карьере выиграл турнир «Ролан Гаррос». Он стал первым теннисистом, добившимся подобного достижения. В финале «Ролан Гаррос-2017» Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку.
Соотечественники Надаля поздравили победителя в социальных сетях. Теплыми словами в его адрес отметились Рамос, Пике, Мората, Асенсио и другие футболисты.
¡Rey en la Tierra! ¡Increíble retorno! ¡Enhorabuena a ti y a todo tu equipo! #VamosRafa #justdoit pic.twitter.com/qJNRlR5BHj— Gerard Piqué (@3gerardpique) 11 июня 2017 г.