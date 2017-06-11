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    Испанские футболисты поздравили Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

    Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз в карьере выиграл турнир «Ролан Гаррос». Он стал первым теннисистом, добившимся подобного достижения. В финале «Ролан Гаррос-2017» Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

    Соотечественники Надаля поздравили победителя в социальных сетях. Теплыми словами в его адрес отметились Рамос, Пике, Мората, Асенсио и другие футболисты.

    Источник: Goal.com

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    11.06.2017 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июня 2017, 21:23

      Пусть и не футбол, но Рафа просто красава... 10-раз выиграть такой турнир за свою карьеру, это просто мега-фантастика... Один из величайших спортсменов в истории. С таких людей хочется всегда брать пример.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 20:39

      Король грунта, просто монстр!!!

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