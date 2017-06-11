Испанские футболисты поздравили Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз в карьере выиграл турнир «Ролан Гаррос». Он стал первым теннисистом, добившимся подобного достижения. В финале «Ролан Гаррос-2017» Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Соотечественники Надаля поздравили победителя в социальных сетях. Теплыми словами в его адрес отметились Рамос, Пике, Мората, Асенсио и другие футболисты.