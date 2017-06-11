«Ювентус» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Дугласа Косту

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может стать игроком «Ювентуса». По информации источника, в ближайшее время туринский клуб проведет переговоры с 26-летним бразильцем.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Дуглас Коста провел за «Баварию» 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.