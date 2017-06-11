«Ювентус» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Дугласа Косту

Сейчас "Юве" играет впереди с 4мя нападающими - Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич, Хуан Куадрадо, которые выполняют различные функции. Если никто в межсезонье не покинет команду и придёт Дуглас Коста, то их станет 5, кто-то сядет на лавку и будет этим недоволен, если конечно, Массимилиано Аллегри не придумает схему с 5 атакующими впереди или не заставит Косту обороняться и атаковать по всей бровке, как сейчас модно...
Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может стать игроком «Ювентуса». По информации источника, в ближайшее время туринский клуб проведет переговоры с 26-летним бразильцем.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».
В минувшем розыгрыше Бундеслиги Дуглас Коста провел за «Баварию» 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.