Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Дугласа Косту

    Нападающий «Баварии» Дуглас Коста может стать игроком «Ювентуса». По информации источника, в ближайшее время туринский клуб проведет переговоры с 26-летним бразильцем.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги Дуглас Коста провел за «Баварию» 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2017 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 июня 2017, 17:57

      Сейчас "Юве" играет впереди с 4мя нападающими - Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич, Хуан Куадрадо, которые выполняют различные функции. Если никто в межсезонье не покинет команду и придёт Дуглас Коста, то их станет 5, кто-то сядет на лавку и будет этим недоволен, если конечно, Массимилиано Аллегри не придумает схему с 5 атакующими впереди или не заставит Косту обороняться и атаковать по всей бровке, как сейчас модно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 17:13

      И Ювентус выиграет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11