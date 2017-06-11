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    Макеев и Набиуллин могут продолжить карьеру в «Ростове»

    «Защитник «Спартака» Евгений Макеев может продолжить карьеру в «Ростове». Как сообщается, дончане также проявляют интерес к игроку «Рубина» Эльмиру Набиуллину.

    Макеев в завершившемся сезоне не сыграл ни одного матча в РФПЛ, Набиуллин в 24 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Ранее «Ростов» покинул целый ряд ведущих игроков, а клуб возглавил Леонид Кучук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 июня 2017, 15:22

      Зенит скупает всех-кого можно, а Ростов "подбирает" без разбора всех, кто никому не нужен! Посмотрим как Кучук с этим "материалом" будет работать!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 13:01

      Да Макеева совсем не жалко-пользы от него команде ноль.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 12:02

      Набиуллину столько авансов выдавали, а он так пока и не стал тем каким его хотели видеть многие спецы

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