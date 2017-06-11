Макеев и Набиуллин могут продолжить карьеру в «Ростове»

«Защитник «Спартака» Евгений Макеев может продолжить карьеру в «Ростове». Как сообщается, дончане также проявляют интерес к игроку «Рубина» Эльмиру Набиуллину.

Макеев в завершившемся сезоне не сыграл ни одного матча в РФПЛ, Набиуллин в 24 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Ростов» покинул целый ряд ведущих игроков, а клуб возглавил Леонид Кучук.