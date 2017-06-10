Линделоф подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе

Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 22-летний футболист на следующий неделе пройдет медицинское обследование в английском клубе, после чего подпишет с «красными дьяволами» контракт.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Швеции обойдется манкунианцам в 60 миллионов евро.

На защитника также претендовал «Интер».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Линделоф провел 32 матча, в которых забил один гол.