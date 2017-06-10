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    Линделоф подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на следующей неделе

    Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 22-летний футболист на следующий неделе пройдет медицинское обследование в английском клубе, после чего подпишет с «красными дьяволами» контракт.

    Ранее сообщалось, что игрок сборной Швеции обойдется манкунианцам в 60 миллионов евро.

    На защитника также претендовал «Интер».

    В минувшем сезоне чемпионата Португалии Линделоф провел 32 матча, в которых забил один гол.

    Источник: Record

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    10.06.2017 08:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      paketiwe 10 июня 2017, 17:16

      Какие бешеные деньги за совсем молодого игрока. Хоть тот и успел трижды стать чемпионом Португалии и чемпионом молодежного первенства Европы. Но 22 года. 60 млн. Ужас.

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 10 июня 2017, 12:06

      Очень хороший защитник...в паре с Байи превосходно должен заиграть.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 июня 2017, 09:14

      Ой зря...

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