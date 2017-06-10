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    «Локомотив» намерен приобрести хавбека «Уотфорда»

    Полузащитник «Уотфорда» Хенри Агбо Уче может продолжить карьеру в России. Как утверждает Score Nigeria, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Локомотив».

    По данным источника, железнодорожники готовы платить хавбеку 80 тысяч евро в месяц. Сам игрок подтвердил, что получил предложение от московского клуба.

    В минувшем сезоне Агбо выступал на правах аренды в «Гранаде». Нигириец провел 31 матч в чемпионате Испании, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 06:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 июня 2017, 09:12

      Обычно молодые африканцы уезжают от нас в Англию, а тут может быть наоборот

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 июня 2017, 08:32

      Единственный плюс этого игрока, это его возраст. На усиление не тянет, может Сёмин знает о нем что то большее чем все остальные. Ни одного результативного действия в 31 матче для полузащитника это очень "яркий" показатель!

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Fan Loko mik 10 июня 2017, 17:37

      кончено яркий... справки навести не судьба? это опорник/защитник! для него результативность не главное... но согласен, что это не усиление для локо... гранада в этом сезоне ужасна в обороне

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 10 июня 2017, 07:44

      Пля,а Смо то лучше в футболе разбирается чем Геркус.

      -3
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 10 июня 2017, 07:33

      И это точечное усиление?

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 июня 2017, 06:48

      Норм вроде усиление

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Михаил Шевченко 10 июня 2017, 07:09

      З1 матч и не одного мяча,блестящее усиление!

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