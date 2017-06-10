«Локомотив» намерен приобрести хавбека «Уотфорда»

Полузащитник «Уотфорда» Хенри Агбо Уче может продолжить карьеру в России. Как утверждает Score Nigeria, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Локомотив».

По данным источника, железнодорожники готовы платить хавбеку 80 тысяч евро в месяц. Сам игрок подтвердил, что получил предложение от московского клуба.

В минувшем сезоне Агбо выступал на правах аренды в «Гранаде». Нигириец провел 31 матч в чемпионате Испании, но не сумел отметиться результативными действиями.