Нападающий «Порту» Андре Силва может перейти в «Зенит»

Форвард «Порту» Андре Силва в ближайшее время может переехать в Россию. На футболиста претендует «Зенит». 21-летний игрок может стать одним из двух топ-приобретений питерского клуба в текущее межсезонье.

Также интерес к Силве проявляет «Милан». Контракт нападающего с португальцами истекает летом 2021 года.

Отметим, что во втором взрослом сезоне Силва забил за «Порту» 21 гол. Кроме того, в активе нападающего шесть забитых мячей за национальную команду.