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    Нападающий «Порту» Андре Силва может перейти в «Зенит»

    Форвард «Порту» Андре Силва в ближайшее время может переехать в Россию. На футболиста претендует «Зенит». 21-летний игрок может стать одним из двух топ-приобретений питерского клуба в текущее межсезонье.

    Также интерес к Силве проявляет «Милан». Контракт нападающего с португальцами истекает летом 2021 года.

    Отметим, что во втором взрослом сезоне Силва забил за «Порту» 21 гол. Кроме того, в активе нападающего шесть забитых мячей за национальную команду.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.06.2017 16:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2017, 00:07

      каждый день сватают в Зенит кого угодно но никто стоящий сейчас в Россию не поедет

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 июня 2017, 19:16

      Хватит уже кормить этот Порту

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 июня 2017, 19:12

      неплохо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июня 2017, 17:46

      Зачем гадать? Надо подождать и всё срастётся.... Ведь в клубе сильные агентско-скаутские традиции... Результат выдают постоянно на гора....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 9 июня 2017, 17:31

      не помешал бы Зениту Силва, хороший трансфер!!!! но что то мне подсказывает, что эта новость очередная УТКА....

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 17:29

      у него есть и будут еще предложения из европы . Зачем ему Зенит ?

      0
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > dok66 9 июня 2017, 17:33

      зачем???зарплату в зените никто не отменял) ))

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Зенит*SPB 9 июня 2017, 17:43

      Сам себе и ответил .

      0
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > dok66 10 июня 2017, 02:19

      Ответил тебе, внимательней читай и ответ кому адресован.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июня 2017, 17:16

      Силва может прийти в Зенит, Но придет Гуарин.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2017, 16:59

      полный бред зачем ему портить свою карьеру

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 9 июня 2017, 16:41

      дальше будет: Андре Силва отказал Зениту

      потом "источник" такой наугад:
      Зенит предлагает за нападающего Манчестер Сити Лероя Сане 40млн
      потом отказ

      и вдруг Зенит объявляет о возвращении Брайна Идову из Амкара

      шутки шутками- желаю Зениту оправдать доверие болельщиков и результативно исполнить обещания по поводу трансферов и развития

      5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2017, 16:28

      возраст хороший,может и заиграет

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