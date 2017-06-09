Очередным новичком «Ростова» стал Паршивлюк

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк продолжит карьеру в «Ростове». Футболист подписал контракт сроком на два года. Ранее игрок выступал за «Спартак», в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Ранее ростовчане объявили о назначении главным тренером Леонида Кучука, а также о переходе двух голкиперов Сергея Песьякова и Ильи Абаева.