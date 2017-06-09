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    Очередным новичком «Ростова» стал Паршивлюк

    Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк продолжит карьеру в «Ростове». Футболист подписал контракт сроком на два года. Ранее игрок выступал за «Спартак», в составе которого трижды становился серебряным призером чемпионата России.

    Ранее ростовчане объявили о назначении главным тренером Леонида Кучука, а также о переходе двух голкиперов Сергея Песьякова и Ильи Абаева.

    Источник: ФК «Ростов»

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    09.06.2017 15:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 июня 2017, 08:38

      Неужели в Ростове своих талантливых пацанов нет? Если уж не хватает денег на усиление, привлекайте свою молодёжь! Толку от этих залётных "сбитых лётчиков"!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 июня 2017, 22:02

      Ну и на хрен он нам нужен - понятно только паршив люку.

      0
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      Рейтинг: +582

      мароко 9 июня 2017, 17:36

      Набирают игроков ото всюду, что ждать от РОСТОВА, ни кто даже предположить не может!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 10:28

      мстишь,редиска

      -1
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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 18 июня 2017, 11:41

      Ты ЧУВАШЕНЬ заебать меня решил , не получится !!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 16:41

      я не чуваш.к твоему сожалению... переехал и там живу... я не думал,что тебя приходуют постоянно... иначе выражение "заебать меня..." не родилось из твоих уст.. занимайся далее аналом.... зачем мне вступать с тобой в словесную полемику ?(ты даун и эмоционально несостоятелен)не дай Боже до твоего "уровня" опуститься........................

      -1
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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 18 июня 2017, 17:59

      Приходуют тебя во все уста сахарные !!!!

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 18:00

      головки сахарные в твоих "устах" .. ))) впрочем,я не эксперт по сахару )))

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 июня 2017, 17:25

      Не нравится мне Паршивлюк как игрок! Хамовитый, не честный (по спортивному) и потом из-за него будут катит "бочку" на Ростов! Неприятный игрок!

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 июня 2017, 17:20

      Не люблю материться, я болельщик Ростова, ходил ещё на Ростсельмаш с Андреевым, но по-моему это .... край...

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 июня 2017, 17:06

      с миру по нитке

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 17:03

      Как то все не вдохновляет в Ростове 1

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июня 2017, 15:58

      Бывшие спартаковцы все в Ростов!!! Удачи

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 июня 2017, 15:56

      Не на повышение идет Серега (не в обиду ростовчанам). А ведь когда то был капитаном Спартака и в сборную приглашался. Жаль парня.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > oyabun 9 июня 2017, 15:57

      из анжи,думаю,как раз на повышение

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > oyabun 9 июня 2017, 16:08

      Только в Ростове он засияет разными красками. Удачи!!!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Asbjorn 9 июня 2017, 16:13

      Это если бы он перешел туда в прошлом сезоне, когда был Бердыев. А сейчас оттуда и Супертренер ушел и более менее значимые игроки разбегаются пачками.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vgarakh 9 июня 2017, 17:26

      Дай-то бог твоими устами да мед пить! Не верю!

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      Рейтинг: +1894

      lek! 9 июня 2017, 15:49

      Моментами Сергей выдавал хорошие матчи , моментами проваливал . Жаль , что он покинул Анжи .

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