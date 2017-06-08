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    «Вердер» объявил об уходе Гнабри

    Нападающий «Вердера» Серж Гнабри ушел из клуба. Игрок сборной Германии воспользовался пунктом в своем контракте, который позволял ему покинуть команду из Бремена.

    Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы «РБ Лейпциг», «Бавария» и «Хоффенхайм».

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги Гнабри провел 26 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: ФК «Вердер»

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    08.06.2017 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июня 2017, 15:35

      Конечно Серж интересный игрок, но очень уж бестолковый по моему, даже интересно, что с ним получиться сделать у Нагельсмана , или у Хазенхютлля, если уж они не научат его уму, разуму , то как бы из него не получился второй Давид Одонкор ( если помните конечно такого , он недавно за Говерлу играл ).

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