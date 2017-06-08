«Вердер» объявил об уходе Гнабри

Конечно Серж интересный игрок, но очень уж бестолковый по моему, даже интересно, что с ним получиться сделать у Нагельсмана , или у Хазенхютлля, если уж они не научат его уму, разуму , то как бы из него не получился второй Давид Одонкор ( если помните конечно такого , он недавно за Говерлу играл ).
Нападающий «Вердера» Серж Гнабри ушел из клуба. Игрок сборной Германии воспользовался пунктом в своем контракте, который позволял ему покинуть команду из Бремена.
Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы «РБ Лейпциг», «Бавария» и «Хоффенхайм».
В минувшем розыгрыше Бундеслиги Гнабри провел 26 матчей, в которых забил 11 голов.