«Вердер» объявил об уходе Гнабри

Нападающий «Вердера» Серж Гнабри ушел из клуба. Игрок сборной Германии воспользовался пунктом в своем контракте, который позволял ему покинуть команду из Бремена.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего хавбека заинтересованы «РБ Лейпциг», «Бавария» и «Хоффенхайм».

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Гнабри провел 26 матчей, в которых забил 11 голов.