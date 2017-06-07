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    Жардим подписал новый контракт с «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продолжит возглавлять французский клуб. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2020 года.

    Напомним, Жардим возглавил красно-белых в 2014 году. По итогам нынешнего сезона французская команда под руководством 42-летнего португальца выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Монако»

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    07.06.2017 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 7 июня 2017, 19:51

      Отличная новость, хороший тренер который может стать своим Фергюсоном в Монако!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 июня 2017, 19:51

      Сами себя опровергают...желтушный бомбардир...лишь бы что-то писать...любые фантазии...а Кокорин там в Барсу за 115 млн по вашей инфе ещё не переходит???

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 19:47

      А как же контракт с китайцами за 10 млн в год ? Очередной фейк Бомбардира ?

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