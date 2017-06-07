Жардим подписал новый контракт с «Монако»

Отличная новость, хороший тренер который может стать своим Фергюсоном в Монако!
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продолжит возглавлять французский клуб. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2020 года.
Напомним, Жардим возглавил красно-белых в 2014 году. По итогам нынешнего сезона французская команда под руководством 42-летнего португальца выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @leonardojjardim jusqu'en 2020 ! #Jardim2020 pic.twitter.com/1VmInxcObs— CHAMPIONS (@AS_Monaco) 7 июня 2017 г.