Жардим подписал новый контракт с «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продолжит возглавлять французский клуб. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, Жардим возглавил красно-белых в 2014 году. По итогам нынешнего сезона французская команда под руководством 42-летнего португальца выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.