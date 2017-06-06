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    Колашинац подписал контракт с «Арсеналом»

    «Арсенал» объявил о подписании защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца. Как сообщается на официальном сайте «канониров», с 23-летним футболистом заключен долгосрочный контракт.

    Игрок сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Шальке» истек.

    По предварительным данным, Колашинац будет зарабатывать в «Арсенале» 140 тысяч евро в неделю.

    В услугах защитника также был заинтересован «Манчестер Сити».

    Источник: ФК «Арсенал»

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    06.06.2017 13:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +111

      lisal 8 июня 2017, 10:11

      Интересно будет посмотреть сможет он адаптироваться в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 6 июня 2017, 15:16

      добротный защитник, плюс Арсеналу

      0
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      Рейтинг: +15

      Mankunian 6 июня 2017, 14:17

      Арсенал приобрел скорость,мощь,активность на левый фланг,при этом на заплатив ни копейки
      Тимофей,я думаю,доволен сделкой

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июня 2017, 14:14

      А что, Сеад вполне квалифицированный игрок , он спокойно может "утюжить" левый фланг ,да еще за бесплатно ,это очень хорошее усиление для Арсенала, особенно учитывая , что у "канониров" на этой позиции есть проблемы,( на первый взгляд в нем лишних 15 кг , но это явно не мешает ему играть).

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > AGE_13 6 июня 2017, 15:07

      Не согласен, думаю Колашинац лучше всех кто есть в Арсенале слева, если сумеет быстро адаптироваться к Англии ,то Арсенал получит хорошего защитника на долго.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 14:08

      И шо ж это Шальке его просто так отдал ? Или для Газпрома это копейки , из-за которых просто лень встать со стула ?

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 июня 2017, 13:58

      Я ху.ю зарплаты!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2017, 13:49

      М-да, с кем же останется герр Вайнцирль в следующем сезоне?

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