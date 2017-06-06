Колашинац подписал контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» объявил о подписании защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца. Как сообщается на официальном сайте «канониров», с 23-летним футболистом заключен долгосрочный контракт.

Игрок сборной Боснии и Герцеговины перешел в лондонский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Шальке» истек.

По предварительным данным, Колашинац будет зарабатывать в «Арсенале» 140 тысяч евро в неделю.

В услугах защитника также был заинтересован «Манчестер Сити».