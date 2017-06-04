Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Ливерпуль» согласился заплатить за Салаха 40 миллионов

    Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах близок к переходу в «Ливерпуль». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего египтянина 40 миллионов евро, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.

    Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал с красными соглашение, по которому будет зарабатывать 4,5 миллиона в год.

    В нынешнем сезоне Салах провел за «Рому» в Серии А 31 матч, в которых забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 июня 2017, 21:07

      в этом году не будет кубка африки, мощный боксинг дэй получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 июня 2017, 21:04

      И Милнера впридачу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11