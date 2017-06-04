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    Буффон заявил, что еще может выиграть Лигу чемпионов

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» отметил, что у него еще остаются шансы на успех в самом престижном европейском турнире.

    Напомним, что 39-летний вратарь участвовал в трех финальных играх Лиги чемпионов, но во всех терпел поражения.

    «У меня есть еще один год контракта. Таким образом, есть еще один шанс выиграть Лигу чемпионов», – сказал Буффон.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    04.06.2017 13:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2017, 20:22

      Чё вы меня минусуете, я всегда любил Буффона , он был лучший вратарь после Шумахера, всё теперь, вчера две бабочки, которые любой вратарь РФПЛ бы взял...

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 4 июня 2017, 18:20

      Главное только в следующем году, когда Мадридский Реал, наверняка замахнется на хетрик в Лиге Чемпионов в финале на Реал не попадать, тогда не так обидно будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2017, 18:14

      Буффону нужно заканчивать, два гола которые были забиты вчера на его совести

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 июня 2017, 17:19

      Ест выход-Чтобы выиграть кубок ЛЧ надо играть в РЕАЛЕ

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 16:16

      Шой-то большие сомнения , что у Юве будет финал ЛЕ в следующем сезоне !

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 4 июня 2017, 15:24

      Сопьется после 4го раза, поломается)

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 июня 2017, 14:55

      Ну честно говоря,Буффон вчера не заслуживал трофея...Да были небольшие рикошеты,но эти мячи можно было и брать...Просто Буффон не выручил...А вот Навас напротив вытащил такой же примерно удар,какой Буффон пропустил первым...Увы, его время ушло и надо уходить...Реакция стала замедленной, прыжок уже не тот...Годы...И некуда от них не деться...

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 июня 2017, 14:41

      контрольный в голову!))

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 4 июня 2017, 14:36

      - даже очень интересно!...он заслужил!...представляете финал! - Раел - Ювентус, а в воротах Реала играет Буффон!...вот это событие!)))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > кеша_КБ 4 июня 2017, 15:06

      Не - последний сезон остался, только в воротах Юве)

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 июня 2017, 14:34

      По моему у него с финалом ЛЧ не совместимость... Если вдруг случится еще один финал, - ему лучше отсидеться в запасе...

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