Буффон заявил, что еще может выиграть Лигу чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» отметил, что у него еще остаются шансы на успех в самом престижном европейском турнире.

Напомним, что 39-летний вратарь участвовал в трех финальных играх Лиги чемпионов, но во всех терпел поражения.

«У меня есть еще один год контракта. Таким образом, есть еще один шанс выиграть Лигу чемпионов», – сказал Буффон.