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    Роналду: «Мы провели еще один потрясающий сезон»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов. В финале против «Ювентуса» (4:1) 32-летний португалец оформил дубль.

    «Это было великолепно, мы провели еще один потрясающий сезон. Я счастлив закончить сезон победой в Лиге чемпионов и установить в ней рекорд (две победы в ЛЧ подряд – прим. «Бомбардира»)», – сказал форвард.

    Напомним, второй гол Роналду в ворота Джанлуиджи Буффона стал для португальца 600-м в профессиональной карьере.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2017 00:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2017, 02:24

      Молодец португалец. Думаю получится сделать хеттрик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 июня 2017, 00:59

      Теперь удачи и в следующем!!!

      0
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