Роналду: «Мы провели еще один потрясающий сезон»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов. В финале против «Ювентуса» (4:1) 32-летний португалец оформил дубль.

«Это было великолепно, мы провели еще один потрясающий сезон. Я счастлив закончить сезон победой в Лиге чемпионов и установить в ней рекорд (две победы в ЛЧ подряд – прим. «Бомбардира»)», – сказал форвард.

Напомним, второй гол Роналду в ворота Джанлуиджи Буффона стал для португальца 600-м в профессиональной карьере.