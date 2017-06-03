Защитник «Болоньи» Масина близок к переходу в «Зенит»

Защитник «Болоньи» Адам Масина может продолжить карьеру в России, передает Сorriere di Bologna. Сообщается, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в приобретении футболиста.

Сделка оценивается в 10 миллионов евро. 23-летний Масина провел за «Болонью» 55 матчей и забил три гола.

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