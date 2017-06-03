Защитник «Болоньи» Масина близок к переходу в «Зенит»

Вот это уже более правдоподобный трансфер! А то уже губы закатали, про Белотти там говорили............ Вот из таких клубов и набирайте состав, Болоньи, Сассуоло, Алавес, Ингольштадт, Халл Сити и т.д............ А то из Торино, Бенфики, Интера кто поедет???
Защитник «Болоньи» Адам Масина может продолжить карьеру в России, передает Сorriere di Bologna. Сообщается, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в приобретении футболиста.
Сделка оценивается в 10 миллионов евро. 23-летний Масина провел за «Болонью» 55 матчей и забил три гола.
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