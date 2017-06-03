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    Защитник «Болоньи» Масина близок к переходу в «Зенит»

    Защитник «Болоньи» Адам Масина может продолжить карьеру в России, передает Сorriere di Bologna. Сообщается, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в приобретении футболиста.

    Сделка оценивается в 10 миллионов евро. 23-летний Масина провел за «Болонью» 55 матчей и забил три гола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 13:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 июня 2017, 15:50

      Вот это уже более правдоподобный трансфер! А то уже губы закатали, про Белотти там говорили............ Вот из таких клубов и набирайте состав, Болоньи, Сассуоло, Алавес, Ингольштадт, Халл Сити и т.д............ А то из Торино, Бенфики, Интера кто поедет???

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > diadushka 3 июня 2017, 15:57

      Правильно, пусть СБГ привыкают сассуолить.

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      Рейтинг: +145

      Danjer > diadushka 3 июня 2017, 17:22

      Ну уже были кто приехал и из порту и из бенфики,тут удивляться и иронировать нечему!!!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 15:26

      ОООО !!!!!!!!!! Полетели посредственные итальяшки к нам с Манчини,глупости,давайте в состав 6 итальяшек,своих хватает,один Дзюба и КОКОША чего стоят

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      Рейтинг: +4024

      raritet 3 июня 2017, 14:49

      Не успел пообедать, а уже очередь из итальянцев в мой Зенит. Не так быстро, не торопись итальяно, дай дожевать бутерброд.

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      Рейтинг: +439

      сасас 3 июня 2017, 14:32

      Нету номер2?

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 3 июня 2017, 14:27

      Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет всех неудачников Серии А в стан сине - бело - ГОЛУБЫХ перетащить.!!!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 июня 2017, 14:13

      Зениту бы нападающего и опорника, хотя в защиту итальянца тоже неплохо

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июня 2017, 14:04

      Масина, это молодая версия Кришито , так как Доменико прижился , то думаю Адам тоже приживется, он игрок хорошего европейского уровня, как и все защитники из Италии (наверное кроме Раноккия).

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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 3 июня 2017, 14:02

      кто следующий?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:50

      Опять серия А ! Ну точно Манчини на нее запал !

      -1
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