Широков все еще ждет предложений из Премьер-лиги

Можно ждать ещё от жилетки рукава, дырку от бублика и мёртвого осла уши.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признался, что все еще готов играть на уровне Премьер-лиги. А вот в первенстве ПФЛ он играть не готов.
– Если вам поступит предложение от «Арарата», возобновите карьеру?
– Я свой выбор уже сделал.
– Значит, в качестве профессионального футболиста мы вас больше не увидим?
– Игроком второй лиги вряд ли.
– А если более высокий уровень?
– Если поступит приглашение из высшей, то рассмотрю.