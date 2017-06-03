Широков все еще ждет предложений из Премьер-лиги

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признался, что все еще готов играть на уровне Премьер-лиги. А вот в первенстве ПФЛ он играть не готов.

– Если вам поступит предложение от «Арарата», возобновите карьеру?

– Я свой выбор уже сделал.

– Значит, в качестве профессионального футболиста мы вас больше не увидим?

– Игроком второй лиги вряд ли.

– А если более высокий уровень?

– Если поступит приглашение из высшей, то рассмотрю.