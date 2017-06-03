Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков все еще ждет предложений из Премьер-лиги

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признался, что все еще готов играть на уровне Премьер-лиги. А вот в первенстве ПФЛ он играть не готов.

    – Если вам поступит предложение от «Арарата», возобновите карьеру?

    – Я свой выбор уже сделал.

    – Значит, в качестве профессионального футболиста мы вас больше не увидим?

    – Игроком второй лиги вряд ли.

    – А если более высокий уровень?

    – Если поступит приглашение из высшей, то рассмотрю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 июня 2017, 06:54

      Можно ждать ещё от жилетки рукава, дырку от бублика и мёртвого осла уши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 3 июня 2017, 15:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сивый мерин и доброе зло вам пора к врачу

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 15:22

      В Арарат,через два года будете в вышке,Быстров,Широков,Павлюченко и тд,сборная пенсионеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 3 июня 2017, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бидoн Помоевъ --- модераторы вы хоть следите за этим клоуном что он пишет в комментариях меня банили за слово рот закрой а этот чудик пишет вообще бред

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 июня 2017, 14:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не ну почему, Урал, Уфа, Арсенал, Анжи, спокойно потянет их уровень

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:25

      Та просто напомнил о себе ! Выше ФНЛ уже никак !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > dok66 3 июня 2017, 20:20

      Ну почему же ,выше перечислили клубы в каких он выделялся бы и я с этим согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 11:33

      Думаю уже не поступит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 10:47

      Ага, клубы из ПЛ в очередь выстроились за ним)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 июня 2017, 10:29

      Роман сейчас "такой " и "никакой" и твой поезд ушёл

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2017, 10:07

      Ну не может человек жить. чтобы о нем не говорили в прессе. Хоть что нибудь, лишь бы бла- бла -бла.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11