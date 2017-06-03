Джеко может воссоединиться с Манчини в «Зените»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко следующий сезон может начать в российской Премьер-лиге. Боснийский футболист получил приглашение от нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, под управлением которого он играл в «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии, забив 29 голов, а также Лиги Европы (8 мячей).

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»