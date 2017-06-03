Джеко может воссоединиться с Манчини в «Зените»

Интересно а куда они весь шлак прошлого года денут? Судя по новостям бомбардира в Зените человек 9 легов должны появиться. Наверное Манчини не знает о том, что в РФПЛ лемит и место в основе для Дзюбиньё, Шатовиньё, Смольного и т. д. застолблены!!!!!
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко следующий сезон может начать в российской Премьер-лиге. Боснийский футболист получил приглашение от нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, под управлением которого он играл в «Манчестер Сити».
В прошедшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии, забив 29 голов, а также Лиги Европы (8 мячей).
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