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    Джеко может воссоединиться с Манчини в «Зените»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко следующий сезон может начать в российской Премьер-лиге. Боснийский футболист получил приглашение от нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, под управлением которого он играл в «Манчестер Сити».

    В прошедшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии, забив 29 голов, а также Лиги Европы (8 мячей).

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    Источник: Football Italia

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    03.06.2017 06:18
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2017, 15:36

      Интересно а куда они весь шлак прошлого года денут? Судя по новостям бомбардира в Зените человек 9 легов должны появиться. Наверное Манчини не знает о том, что в РФПЛ лемит и место в основе для Дзюбиньё, Шатовиньё, Смольного и т. д. застолблены!!!!!

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 3 июня 2017, 19:01

      Трудно сказать кто будет играть в Зените в новом сезоне, но команда будет сильнее- к руководству команды пришли заинтересованные люди при которых впервые был завоёван КУБОК УЕФА и СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ! Об этом забывать нельзя.
      Надо обсуждать реальные трансферы , а слухи далеко не всегда становяться явью
      .Я думаю, приглашение-Манчини-первый шаг к выздоровлению Зенита!

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 3 июня 2017, 17:24

      Я не следил за итальянской лигой,но скажу что Джеко красавец,наколотил,так наколотил!)))

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 июня 2017, 17:03

      Было бы здорово увидеть Джеко у нас ! Потрясающий футболист, ни одного матча в живую не пропущу !

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 16:17

      Невероятные приключения итальянцев в Зените!!!!!!!!! давай всех итальянцев в Зенит,а наших в запас-смешно!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 10:08

      Покруче Халка с Миллера слупит.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 июня 2017, 09:51

      Как говорила учитель мой по физике - Бред сивой кобылы в безлунную ночь.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 июня 2017, 09:43

      Если Джеко рехнётся, то так и сделает :)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 09:41

      а еще Тевес, Агуэро и Балотелли

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Garrincha58 4 июня 2017, 18:16

      Балотелли очень реальный трансфер

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 3 июня 2017, 09:30

      А мне Джеко что-то не очень... Игуаина бы на худой конец! Ну или Иско там или еще кого... Че нам? Это ж народное достояние, мы ж за ценой не постоим - лучше пенсионеров наших уморим голодом.

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