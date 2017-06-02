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    «Уфа» будет готовиться к новому сезону в Австрии

    К предстоящему сезону «Уфа» будет готовиться в Австрии. Сама подготовка к сезону-2017/2018 начнется 13 июня.

    «Мы собираемся дома, в Уфе, 13 июня. Потом с 21 по 24 июня будем в Москве, там проведем три игры. Пока не скажу с кем. И 28 июня «Уфа» улетает на сбор в Австрию. Вернемся оттуда ориентировочно 10 июля», – рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    В прошедшем сезоне команда Сергея Семака заняла седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2017 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      serhz 2 июня 2017, 12:50

      Да ! только там вас ещё и не видели ! -почему не в России ? - лето кругом , базы есть , поля высохли ! - видно денежки бюджетные карман жгут и европейские " ценности " Шамильку манят .

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