«Уфа» будет готовиться к новому сезону в Австрии

К предстоящему сезону «Уфа» будет готовиться в Австрии. Сама подготовка к сезону-2017/2018 начнется 13 июня.

«Мы собираемся дома, в Уфе, 13 июня. Потом с 21 по 24 июня будем в Москве, там проведем три игры. Пока не скажу с кем. И 28 июня «Уфа» улетает на сбор в Австрию. Вернемся оттуда ориентировочно 10 июля», – рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В прошедшем сезоне команда Сергея Семака заняла седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.