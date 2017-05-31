Вальверде: «Хочу сделать «Барселону» еще более великой»

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что хочет сделать каталонский клуб еще более сильным, чем сейчас.

Напомним, на посту наставника сине-гранатовых экс-тренер «Атлетика» сменил Луиса Энрике, который покинул команду по окончании нынешнего сезона.

«Для меня привилегия находиться здесь. Чувствую себя большим счастливчиком, что «Барселона» задумалась обо мне и предложила работу.

С огромным предвкушением жду новый этап своей карьеры. Это будет большое испытание, я хочу сделать «Барселону» еще более великой, чем сейчас», – сказал Вальверде.