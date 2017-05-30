Федун: «Вели переговоры со Смоловым, но он решил, что в «Краснодаре» добьется больших успехов. Видимо, ошибся»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о переговорах с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым, а также заявил, что считает игроков из РФПЛ переоцененными.

«Сейчас в чемпионате России нет игрока, которого я бы очень хотел видеть в «Спартаке». Миранчук? Откуда вы это взяли? Со Смоловым были переговоры, но он решил, что в «Краснодаре» сможет добиться больших успехов, чем в «Спартаке». Видимо, ошибся. Если забрать игрока из чемпионата России, то надо будет переплатить. Ничего страшного в перекупке игроков у конкурентов нет, чистый бизнес, но у нас слишком переоценены футболисты.

Если бы у меня была возможность пригласить в «Спартак» любого игрока мира, это был бы Мбаппе из «Монако», – сказал функционер в эфире программы «Все на футбол».

«Спартак» занял первое место в минувшем чемпионате России.