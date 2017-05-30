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  • Федун: «Вели переговоры со Смоловым, но он решил, что в «Краснодаре» добьется больших успехов. Видимо, ошибся»

Федун: «Вели переговоры со Смоловым, но он решил, что в «Краснодаре» добьется больших успехов. Видимо, ошибся»

30 мая 2017, 23:08
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о переговорах с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым, а также заявил, что считает игроков из РФПЛ переоцененными.

«Сейчас в чемпионате России нет игрока, которого я бы очень хотел видеть в «Спартаке». Миранчук? Откуда вы это взяли? Со Смоловым были переговоры, но он решил, что в «Краснодаре» сможет добиться больших успехов, чем в «Спартаке». Видимо, ошибся. Если забрать игрока из чемпионата России, то надо будет переплатить. Ничего страшного в перекупке игроков у конкурентов нет, чистый бизнес, но у нас слишком переоценены футболисты.

Если бы у меня была возможность пригласить в «Спартак» любого игрока мира, это был бы Мбаппе из «Монако», – сказал функционер в эфире программы «Все на футбол».

«Спартак» занял первое место в минувшем чемпионате России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Смолов Федор Миранчук Алексей Мбаппе Килиан Федун Леонид
Комментарии (14)
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кошмарик
1496175893
и ведь добился.. стал лучшим бомбардиром! а это много значит..
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Dominator777
1496180158
По поводу переоцененных футболистов РФПЛ сказал все правильно (это и без него все знали), а вот ошибся ли Смолов с выбором команды, или нет - вопрос дискуссионный и по одному сезону судить об этом нельзя (Смолов сам знает - ошибся, или нет, исходя не только из места, занятого в чемпионате, но и из ряда других критериев: зарплата, отношения в коллективе, роль в команде и т.д.).
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kotmyshka
1496180540
Не факт, что в Спартаке у Феди все бы сложилось как надо (в игровом плане).
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ivanthebest
1496189778
Федуну конечно в футболе ещё разбираться и разбираться... Любой игрок, Мбаппе, да уж... Он, конечно талант, но всё покажут ближайшие 2-3 сезона настолько ли он крут... Т.к. видели мы и более ярких игроков, но очень много из них потом быстро сдувались...
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Popularov
1496191123
Смолов НЕ ОШИБСЯ, а правильно сделал, что не перешел в Спартак!!! А зачем Смолову скандальное судейство Федуна в пользу Спартака! Любой топовый клуб Европы потянет трансфер Смолова! Любой!!! Он не такой уж и большой, как-то пугает нас Сарсания! А какое дело Сарсания до трансфера Смолова??? Смолов примерно играет на 8-10 миллионов и НЕ БОЛЬШЕ! И только потом, по игре в Европе, его трансфер может увеличиться. Всё будет зависить от игры и результата команды! Смолов может очень ПРИГОДИТЬСЯ в итальянском Милане! Пусть его туда пригласят. Он принесёт Милану большую пользу. По стилю игры он напоминает игру Шевченко! В Германии, в Англии и в Испании - Смолов может реально заиграть! Желаем Фёдору Смолову больших футбольных успехов в Краснодаре и в других клубах, если его туда пригласят. Будет очень интересно посмотреть на его игру там, но и здесь мы его игре очень рады! Молодец! Старается! Равнение на Фёдора Смолова - раскрылся и заиграл в Краснодаре, ну, а дальше пусть БЛИСТАЕТ на полях футбольной Европы и слава о нём гремит на весь Мир! Будем только РАДЫ! Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
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Дядя Серёжа
1496205522
Переоценённые - это в смысле зарплат? Тут можно согласиться.
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bolela_16
1496207834
Спартак уже одного Краснодарца загубил, играет сейчас в Америке....
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Бугимен
1496208293
Пусть играет Федя где хочет,Краснодар ему в самый раз.Федя еще неготов к переменам!
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виктоша
1496209556
"Видимо, ошибся". Кто ошибся-то? Смолов или сам Федун?
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Опорник84
1496213479
Кубок конфедерации покажет есть ли среди наших футболистов топовые! Мое мнение, убери сейчас из наших клубов иностранцев,и все играть будет некому! И Солов не исключение, просто уровень нашего футбола средний, и не факт,что он заиграет в иностранном клубе, тем более уровня Милана!
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