Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года

Маджукич точно нужен Юве !
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич продлил контракт с туринским клубом. Соглашение, которое было рассчитано до середины 2019 года, теперь будет действовать до лета 2020 года.
Напомним, 31-летний хорват перешел в стан итальянской команды в июне 2015 года. В нынешнем сезоне Манджукич провел за «Ювентус» в Серии А 34 матча, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.
UFFICIALE: @MarioMandzukic9 rinnova con la Juventus fino al 2020 https://t.co/yNTa5W0M9t #Mandzukic2020 pic.twitter.com/LUQ3bdg8H3— JuventusFC (@juventusfc) 25 мая 2017 г.