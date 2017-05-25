Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич продлил контракт с туринским клубом. Соглашение, которое было рассчитано до середины 2019 года, теперь будет действовать до лета 2020 года.

Напомним, 31-летний хорват перешел в стан итальянской команды в июне 2015 года. В нынешнем сезоне Манджукич провел за «Ювентус» в Серии А 34 матча, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.