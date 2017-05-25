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    Черышеву не предлагали возглавить «Рубин»

    Бывший главный тренер «Волги» и «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал, что в Казани он был по личным вопросам, а не с целью переговоров с руководством «Рубина», сообщает «Реальное время». По словам специалиста, ему не поступало предложения возглавить казанский клуб.

    – Казанские болельщики заметили вас в Казани. Теперь гадают: с чем вы пожаловали. Не в «Рубин» случаем собираетесь?

    – Нет, никто мне не предлагал (смеется).

    – А по каким вопросам тогда?

    – По личным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 06:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 07:53

      Там Шнуров скоро в Казань собирается...
      Не в Рубин ли намыливается???
      Любопытному корреспонденту надо бы поинтересоваться..

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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 25 мая 2017, 06:09

      Вряд ли ему вообще что-нибудь ещё предложат. Футболист был хороший, а тренер из него не вышел.

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