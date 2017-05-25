Черышеву не предлагали возглавить «Рубин»

Бывший главный тренер «Волги» и «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал, что в Казани он был по личным вопросам, а не с целью переговоров с руководством «Рубина», сообщает «Реальное время». По словам специалиста, ему не поступало предложения возглавить казанский клуб.

– Казанские болельщики заметили вас в Казани. Теперь гадают: с чем вы пожаловали. Не в «Рубин» случаем собираетесь?

– Нет, никто мне не предлагал (смеется).

– А по каким вопросам тогда?

– По личным.