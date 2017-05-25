Черышеву не предлагали возглавить «Рубин»

Там Шнуров скоро в Казань собирается...
Не в Рубин ли намыливается???
Любопытному корреспонденту надо бы поинтересоваться..
Бывший главный тренер «Волги» и «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал, что в Казани он был по личным вопросам, а не с целью переговоров с руководством «Рубина», сообщает «Реальное время». По словам специалиста, ему не поступало предложения возглавить казанский клуб.
– Казанские болельщики заметили вас в Казани. Теперь гадают: с чем вы пожаловали. Не в «Рубин» случаем собираетесь?
– Нет, никто мне не предлагал (смеется).
– А по каким вопросам тогда?
– По личным.