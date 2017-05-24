Резвухин: «Гаджиев хочет остаться в Перми»

Конечно хочет остаться!!!!!!! Сколько тренеров сланяются без дела посмотрите,едут в Казахстан,Узбекистан,работать то надо
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о переговорном процессе по новому контракту главного тренера команды Гаджи Гаджиева.
– Гаджиев пока не подписал контракт с «Амкаром». Есть определенное понимание, как только стороны официально подпишут документы, мы сообщим.
– Тренер к чему склоняется?
– Как понимаю, Гаджи Муслимович хочет остаться в Перми.
«Амкар» по итогам сезона 2016/17 занял 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.