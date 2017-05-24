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    Резвухин: «Гаджиев хочет остаться в Перми»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о переговорном процессе по новому контракту главного тренера команды Гаджи Гаджиева.

    – Гаджиев пока не подписал контракт с «Амкаром». Есть определенное понимание, как только стороны официально подпишут документы, мы сообщим.

    – Тренер к чему склоняется?

    – Как понимаю, Гаджи Муслимович хочет остаться в Перми.

    «Амкар» по итогам сезона 2016/17 занял 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 16:04

      Конечно хочет остаться!!!!!!! Сколько тренеров сланяются без дела посмотрите,едут в Казахстан,Узбекистан,работать то надо

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