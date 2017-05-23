«Динамо» не нуждается в услугах Павлюченко

Думаю он по лучше Паши По был бы и зп такую бы не просил,а на поле он настоящий лидер и машина. Взять даже отдельный матч с Зенитом, Рома бы усилил как по мне Динамо.
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, объявивший сегодня об уходе из екатеринбургского клуба, не перейдет в «Динамо». По данным источника, бело-голубые не заинтересованы в услугах 35-летнего игрока.
Напомним, «Динамо» вернулось в Премьер-лигу после года выступлений в ФНЛ.
В завершившемся сезоне Павлюченко принял участие в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.