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    «Динамо» не нуждается в услугах Павлюченко

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, объявивший сегодня об уходе из екатеринбургского клуба, не перейдет в «Динамо». По данным источника, бело-голубые не заинтересованы в услугах 35-летнего игрока.

    Напомним, «Динамо» вернулось в Премьер-лигу после года выступлений в ФНЛ.

    В завершившемся сезоне Павлюченко принял участие в 23-х матчах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2017 18:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:03

      Думаю он по лучше Паши По был бы и зп такую бы не просил,а на поле он настоящий лидер и машина. Взять даже отдельный матч с Зенитом, Рома бы усилил как по мне Динамо.

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 мая 2017, 09:54

      нам и Погребняка хватает

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > Sergej-74 26 мая 2017, 06:17

      100 пудово :-)

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 мая 2017, 05:27

      да на кой он нужен? второй Погребняк на распил бабла?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2017, 21:32

      видать с деньгами совсем хреново стало, видно решили в РПЛ в футбол продолжить играть, а раньше бы руководство еще как бы подписало, это ж какая возможность по пилить бабло упускается.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 мая 2017, 20:33

      у Динамо уже есть один такой же форвард - Погребняк.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 19:12

      Проходят времена, когда "подбирали все что плохо лежит"! И это начинает радовать!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 18:51

      Только что сказал , что в Динамо он не нужен .

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 мая 2017, 18:46

      им погребняка хватает

      3
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