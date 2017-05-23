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    «Амкар» предложил Гаджиеву продлить соглашение

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил. что клуб сделал предложение главному тренеру Гаджи Гаджиеву о новом контракте. Нынешнее соглашение 71-летнего специалиста рассчитано до конца мая.

    «Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом», – сказал Резвухин.

    Гаджиев возглавил пермяков 30 декабря 2014 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ «Амкар» финишировал на 10-м месте.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2017 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 23 мая 2017, 18:59

      Все от бюджета зависит. Будут деньги, будет результат. Щас нового губера выберем, тот спонсора обещал найти...может выполнит обещание)

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      Рейтинг: +25

      Ilos 23 мая 2017, 17:49

      Дзюба неудачник

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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:15

      Вы знаете , Гаджи конечно пришелся ко двору Амкару . Но без нормального хозяина или спонсора , Амкар так и будет болтаться в проруби , если вообще не упадет ниже. Гаджи молодец , никогда не чурался черновой работы , но может и надоесть .

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