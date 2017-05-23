«Амкар» предложил Гаджиеву продлить соглашение

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Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил. что клуб сделал предложение главному тренеру Гаджи Гаджиеву о новом контракте. Нынешнее соглашение 71-летнего специалиста рассчитано до конца мая.
«Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом», – сказал Резвухин.
Гаджиев возглавил пермяков 30 декабря 2014 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ «Амкар» финишировал на 10-м месте.