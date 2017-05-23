ЦСКА объявил об уходе Панченко, Ионова и Чепчугова

ЦСКА объявил о расставании с тремя футболистами. Клуб покинут нападающий Кирилл Панченко, хавбек Алексей Ионов и голкипер Сергей Чепчугов.

«Динамо», за которое Панченко выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупило права на 27-летнего игрока.

Ионов, проведший прошлый сезон в аренде в ЦСКА, вернулся в стан бело-голубых по истечении ее срока.

Чепчугов покинул красно-синих, так как у него завершился контракт.