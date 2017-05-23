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    ЦСКА объявил об уходе Панченко, Ионова и Чепчугова

    ЦСКА объявил о расставании с тремя футболистами. Клуб покинут нападающий Кирилл Панченко, хавбек Алексей Ионов и голкипер Сергей Чепчугов.

    «Динамо», за которое Панченко выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупило права на 27-летнего игрока.

    Ионов, проведший прошлый сезон в аренде в ЦСКА, вернулся в стан бело-голубых по истечении ее срока.

    Чепчугов покинул красно-синих, так как у него завершился контракт.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.05.2017 12:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:16

      Панченко и Ионов должны заиграть вместе, игроки хорошие а Юрий Калитвинцев сделает так,что это будет одна из лучших связок в Премьер Лиге!

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 мая 2017, 10:53

      Игроки "ниже среднего",что о них жалеть!!???Перспективы команды не радужные.Защита на "выходе",середины мощной нет,про нападение вообще не о чем говорить.Нужны новые игроки,но похоже у Гинера с деньгами сложно и ждать усиления придётся долго.И в Европе будет опять облом.Нынешний состав жидковат для серьёзных турниров.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 мая 2017, 02:02

      да, не видно, что бы кого-то подтягивали на смену ветеранам, особенно в защите, да и нападающий нужен забивной, селекция видать в тупике...

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 мая 2017, 19:48

      В межсезонье нужно не только избавляться от балласта, но и усиливать линии команды: нужен нападающий, умеющий в одиночку решать проблемы с голами ( типа Вагнера, Думбия или хотя бы Мусы), необходим плеймейкер на замену Дзаге, ну и пора подтягивать в основу сменщиков Берез, Игната и Тошича.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Dominator777 23 мая 2017, 23:57

      Что то хреновато видно смену старикам

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > himik2-62 24 мая 2017, 00:08

      Увы, пока ее совсем не видно...

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Dominator777 24 мая 2017, 00:33

      все правильно сказал!

      1
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 23 мая 2017, 18:35

      Панченко - безусловно усилил бы нашу команду, но, видимо, долго сидел на скамейке, желание играть взяло верх... Ионов себя не проявил должным образом. А вот за Чепчугова обидно (истек контракт, а новый???) Видимо, Сергею, как и Кириллу, надоело сидеть на скамейке!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 15:49

      С Ионовым и Панченко давно все ясно . А вот Чепчугову хочу пожелать удачи ! Столько лет быть вторым за Акинфой и не сдуться ! Это многого стоит . Когда было нужно , он выходил и борозды не портил . Так что себя еще покажет .

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 15:05

      Ну с Панченко и Ионовым все понятно! А вот что будет делать Чепчугов? Кому он сейчас нужен? Только в ПФЛ, во 2-й дивизион, вспоминать навыки вратаря, а уж потом, если что-то будет получаться (и получаться хорошо) может кто-нибудь в ФНЛ и позовет!

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Serjoga 24 мая 2017, 00:34

      Томь

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > вместе с ЦСКА 24 мая 2017, 07:20

      А в Томи молодой парнишка неплохо отыграл последние матчи. Разве что к нему вторым номером? Опыт запасного вратаря у Чепчугова огромный, выдержка есть-сгодится!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2017, 14:32

      Ионов конечно специфичный фрукт, данные есть, не сказать что бы развиздяй, точно не лидер. И как не показывают, морда у него всегда недовольная )))

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 мая 2017, 13:51

      Да уж

      -1
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      Рейтинг: +1289

      каа 23 мая 2017, 13:47

      Панченко уже определился...Думаю Ионов не пропадет -игрок добротный...интересно было бы посмотреть на тандем Панченко - Ионов в нападении Динамо...Чепчугов еще может проявить себя в командах второго эшалона РФПЛ...

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