ЦСКА объявил об уходе Панченко, Ионова и Чепчугова

Панченко и Ионов должны заиграть вместе, игроки хорошие а Юрий Калитвинцев сделает так,что это будет одна из лучших связок в Премьер Лиге!
ЦСКА объявил о расставании с тремя футболистами. Клуб покинут нападающий Кирилл Панченко, хавбек Алексей Ионов и голкипер Сергей Чепчугов.
«Динамо», за которое Панченко выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупило права на 27-летнего игрока.
Ионов, проведший прошлый сезон в аренде в ЦСКА, вернулся в стан бело-голубых по истечении ее срока.
Чепчугов покинул красно-синих, так как у него завершился контракт.