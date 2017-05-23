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    Вальверде планирует состав «Барселоны» на новый сезон

    Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде начал планирование работы в «Барселоне», сообщает Sport.es. Он должен быть назначен главным тренером каталонцев 29 мая, но уже сейчас работает в тесном сотрудничестве с руководством клуба, обсуждая возможный вариант состава команды на следующий сезон.

    Напомним, что главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост после финального матча Кубка Испании с «Алавесом», который пройдет 27 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 16:24

      Перестановка не нужна,состав нормальный,зря затеяли эту карусель

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 11:13

      Смысл обсуждать и тратить деньги??? не думаю что с этим тренером барса что-нибудь выиграет!

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