Вальверде планирует состав «Барселоны» на новый сезон

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде начал планирование работы в «Барселоне», сообщает Sport.es. Он должен быть назначен главным тренером каталонцев 29 мая, но уже сейчас работает в тесном сотрудничестве с руководством клуба, обсуждая возможный вариант состава команды на следующий сезон.

Напомним, что главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост после финального матча Кубка Испании с «Алавесом», который пройдет 27 мая.