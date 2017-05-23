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В услугах Зобнина заинтересованы «Рома» и «Шальке»

23 мая 2017, 00:04
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что к нему проявляют интерес «Рома» и «Шальке-04». Российский футболист признался, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в одном из европейских клубов.

«Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент. Мне интересно поиграть в Европе, но в любом случае я игрок «Спартака». Сколько смогу приносить пользу красно-белым, столько и буду», — сказал Зобнин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин провел 29 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рома Шальке-04 Зобнин Роман
Комментарии (13)
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stream15
1495492592
Скоро они разберутся что это за игруля из свинарни.
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Mahone
1495508032
Рановато пацану,сидеть на лавке будет,прояви себя в Лиге Чемпионов
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Диктор
1495515077
Пока тормозни с переходом-первый год прогресс на лицо-рано еще.
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Бан
1495517899
Себя не похвалишь никто не похвалит. ПС. Агент пацану сказки рассказывает, обычное дело, когда боятся упустить потенциально выгодного клиента, а тот уши и развесил.
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Стаz
1495518998
Стандартная схема - агент набивает цену
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dok66
1495521564
Нужно засветиться в в ЛЧ . А агент просто начал его пиарить заранее .
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евгений сергеевичч
1495523411
главное не стать очередным кокориным
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Алексей Гозиас
1495523631
Скамейка светит ему там пока. Рано еще.
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OfaZavr
1495524204
Пока рано.
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_Kesh_Suntar_
1495551541
Из-за лимита Рук Спартака не отпустить, а его Агент просто тупо давайте деньги зарплату повышаем! Тупо опять как Коко убивают!
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