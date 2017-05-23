В услугах Зобнина заинтересованы «Рома» и «Шальке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что к нему проявляют интерес «Рома» и «Шальке-04». Российский футболист признался, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в одном из европейских клубов.

«Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент. Мне интересно поиграть в Европе, но в любом случае я игрок «Спартака». Сколько смогу приносить пользу красно-белым, столько и буду», — сказал Зобнин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин провел 29 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.