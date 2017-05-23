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    В услугах Зобнина заинтересованы «Рома» и «Шальке»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что к нему проявляют интерес «Рома» и «Шальке-04». Российский футболист признался, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в одном из европейских клубов.

    «Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент. Мне интересно поиграть в Европе, но в любом случае я игрок «Спартака». Сколько смогу приносить пользу красно-белым, столько и буду», — сказал Зобнин.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин провел 29 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 00:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 мая 2017, 17:59

      Из-за лимита Рук Спартака не отпустить, а его Агент просто тупо давайте деньги зарплату повышаем! Тупо опять как Коко убивают!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 10:23

      Пока рано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:14

      Надеюсь пришло время когда менталитет сменился у нашей молодежи. Иначе хоть ты талантище талантливое не пойдет в Европе.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 23 мая 2017, 10:13

      Скамейка светит ему там пока. Рано еще.

      1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 23 мая 2017, 10:10

      главное не стать очередным кокориным

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:39

      Нужно засветиться в в ЛЧ . А агент просто начал его пиарить заранее .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 мая 2017, 08:56

      Стандартная схема - агент набивает цену

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 23 мая 2017, 08:53

      Утятина!!!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 23 мая 2017, 08:38

      Себя не похвалишь никто не похвалит.
      ПС. Агент пацану сказки рассказывает, обычное дело, когда боятся упустить потенциально выгодного клиента, а тот уши и развесил.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 07:51

      Пока тормозни с переходом-первый год прогресс на лицо-рано еще.

      2
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