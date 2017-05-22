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    Спортивный директор «Атлетико» отказался работать в «ПСЖ»

    Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта ответил отказом на предложение «ПСЖ» занять аналогичную должность во французском клубе, gianlucadimarzio.com. Итальянский функционер мог заработать в Париже серьезные деньги, но даже это не смогло склонить его на положительный ответ. Кроме финансов во Франции 39-летний итальянец мог получить широкие полномочия в вопросе формирования состава команды на следующий сезон.

    В завершившимся чемпионате Франции «ПСЖ» смог занять лишь вторую строчку, уступив чемпионское звание «Монако».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 15:38

      Нормально у него все в ПСЖ . Зачем ему Атлетико ?

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