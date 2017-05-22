Спортивный директор «Атлетико» отказался работать в «ПСЖ»

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта ответил отказом на предложение «ПСЖ» занять аналогичную должность во французском клубе, gianlucadimarzio.com. Итальянский функционер мог заработать в Париже серьезные деньги, но даже это не смогло склонить его на положительный ответ. Кроме финансов во Франции 39-летний итальянец мог получить широкие полномочия в вопросе формирования состава команды на следующий сезон.

В завершившимся чемпионате Франции «ПСЖ» смог занять лишь вторую строчку, уступив чемпионское звание «Монако».