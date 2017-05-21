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    Манчини хотел бы поработать в Бундеслиге

    Роберто Манчини исключил вероятность перехода в «Рому». Как отметил специалист, он хотел бы поработать в Германии.

    «Рома»? Думаю, они назначат кого-то другого. Ничего не имею против этого клуба. Я не встречался с лидерами римлян. Надеюсь, что еще разок поработаю за рубежом, хочется получить еще один опыт приключения, открыть для себя новую культуру. Я бы поработал в Бундеслиге», – заявил специалист в интервью Radio Incontro Olympia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 мая 2017, 13:56

      Только этого бундеслиги и не хватало , особенно если учесть,что Манчини не намного успешнее , чем ди Матео от имени которого болельщиков Шальке и вообще поклонников бундеслиги" трясет "до сих пор.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 мая 2017, 12:59

      В Вольфсбург, как раз наладит команду, если конечно они в стыках не вылетят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 12:09

      И правильно ! Зачем тебе в Питер ?

      0
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