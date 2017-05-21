Манчини хотел бы поработать в Бундеслиге

Роберто Манчини исключил вероятность перехода в «Рому». Как отметил специалист, он хотел бы поработать в Германии.

«Рома»? Думаю, они назначат кого-то другого. Ничего не имею против этого клуба. Я не встречался с лидерами римлян. Надеюсь, что еще разок поработаю за рубежом, хочется получить еще один опыт приключения, открыть для себя новую культуру. Я бы поработал в Бундеслиге», – заявил специалист в интервью Radio Incontro Olympia.