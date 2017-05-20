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    В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сообщили, что летом их клуб пополнит форвард мирового класса

    Глава «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заявил, что в летнее трансферное окно китайскую команду пополнит нападающий мирового класса. По его словам, клуб уже достиг устной договоренности о переходе форварда.

    «Мы получили устное согласие. Письменного договора пока нет, поэтому я не буду раскрывать его имя», – сказал глава клуба.

    Ранее сообщалось об интересе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к нападающим Пьер-Эмерику Обамеянгу («Боруссия» Д), Диего Косте («Челси») и Эдину Джеко («Рома»).

    Источник: Transfermarkt

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    20.05.2017 11:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 мая 2017, 15:53

      африканцы обычно самые жадные, так что скорее всего Обамеянг, а Коста и в Челси очень хорошо зарабатывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 мая 2017, 15:06

      Боюсь показаться грубым,
      Это Бздюба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 20 мая 2017, 13:00

      Смолов ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 мая 2017, 12:41

      ни один из них не мирового класса

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 12:32

      Неужели Диего Косте все-таки согласился ?

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 20 мая 2017, 12:21

      Х*й им не нападающий

      0
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