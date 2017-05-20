В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сообщили, что летом их клуб пополнит форвард мирового класса

Глава «Тяньцзинь Цюаньцзянь» заявил, что в летнее трансферное окно китайскую команду пополнит нападающий мирового класса. По его словам, клуб уже достиг устной договоренности о переходе форварда.

«Мы получили устное согласие. Письменного договора пока нет, поэтому я не буду раскрывать его имя», – сказал глава клуба.

Ранее сообщалось об интересе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к нападающим Пьер-Эмерику Обамеянгу («Боруссия» Д), Диего Косте («Челси») и Эдину Джеко («Рома»).