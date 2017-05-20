Халк хочет покинуть «Шанхай СИПГ» до истечения срока контракта

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации ESPN, бразильский форвард намерен покинуть китайскую команду до истечения контракта, рассчитанного до 2020 года.

Напомним, что в Китае против Халка было начато расследование по делу о нападении на тренера «Гуанчжоу Чжичэн».

Ранее футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.