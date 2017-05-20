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    Халк хочет покинуть «Шанхай СИПГ» до истечения срока контракта

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», в ближайшее время может сменить клубную прописку.

    По информации ESPN, бразильский форвард намерен покинуть китайскую команду до истечения контракта, рассчитанного до 2020 года.

    Напомним, что в Китае против Халка было начато расследование по делу о нападении на тренера «Гуанчжоу Чжичэн».

    Ранее футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

    Источник: ESPN

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    20.05.2017 08:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 20 мая 2017, 12:42

      Надо писать "бывший игрок сборной Бразилии" вот он и хочет свалить от жёлтых, чтоб обратно позвали)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 10:37

      В самом расцвете сил и прозябать в китайском чемпионате ... Или в самом деле что-то серьезное с тренером ? Если серьезно , так ведь все равно отвечать придется . Или это просто повод .

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 мая 2017, 10:11

      Давай в Арсенал дуй...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 мая 2017, 09:53

      Банковские счета битком можно теперь и в футбол поиграть !

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > XaXatyn 20 мая 2017, 10:07

      Дак еще три года можно было вести себя как Волк с уолл стрит)) Что-то там серьёзное в этом расследовании.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 мая 2017, 08:48

      Скучно Халку там играть....класс футбола не его))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 08:47

      кто его там в АПЛ возьмет если только в самые слабейшие команды но для него и этого хватит эти слабейшие посильнее Зенита будут

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 мая 2017, 08:43

      Денег заработал ... китайцев побил ... чо еще надо? ... теперь можно и в АПЛ ...

      1
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 08:39

      Заработал деньжат, пора валить в Европу.

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > gosha1989 20 мая 2017, 08:43

      Мог бы еще почти три года зарабатывать, маловероятно, что в АПЛ ему предложат такой же "жирный" контракт.

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