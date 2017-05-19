Чемпионат Европы-U17. Испанцы в финале обыграли Англию по пенальти

Финальный матч юношеского чемпионата Европы между сборными Испании и Англии завершился победой номинальных хозяев в серии пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом 2:2.

Турнир прошел в Хорватии.

Чемпионат Европы-U17. Финал

Испания – Англия – 2:2 (3:2 по пенальти)

Голы: 0:1 – Хадсон-Одои, 18; 1:1 – Морей, 38; 1:2 – Фоден, 58; 2:2 – Диас, 86.