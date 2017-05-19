Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионат Европы-U17. Испанцы в финале обыграли Англию по пенальти

    Финальный матч юношеского чемпионата Европы между сборными Испании и Англии завершился победой номинальных хозяев в серии пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом 2:2.

    Турнир прошел в Хорватии.

    Чемпионат Европы-U17. Финал

    Испания – Англия – 2:2 (3:2 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Хадсон-Одои, 18; 1:1 – Морей, 38; 1:2 – Фоден, 58; 2:2 – Диас, 86.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 20 мая 2017, 08:08

      А россиян в 1/8 (если мне не изменяет память) какие-то эквадорцы разгромили со счетом 4 : 1 как пацанов, парад шизофрении продолжается! Вместо того что бы растить собственные кадры, мы верим что отмена лимита приведет к росту мастерства отечественных футболистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 мая 2017, 05:22

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 20 мая 2017, 00:08

      Система в действии !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11