Чемпионат Европы-U17. Испанцы в финале обыграли Англию по пенальти

А россиян в 1/8 (если мне не изменяет память) какие-то эквадорцы разгромили со счетом 4 : 1 как пацанов, парад шизофрении продолжается! Вместо того что бы растить собственные кадры, мы верим что отмена лимита приведет к росту мастерства отечественных футболистов.
Финальный матч юношеского чемпионата Европы между сборными Испании и Англии завершился победой номинальных хозяев в серии пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом 2:2.
Турнир прошел в Хорватии.
Чемпионат Европы-U17. Финал
Испания – Англия – 2:2 (3:2 по пенальти)
Голы: 0:1 – Хадсон-Одои, 18; 1:1 – Морей, 38; 1:2 – Фоден, 58; 2:2 – Диас, 86.