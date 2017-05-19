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  • Гончаренко: «Результативность ЦСКА была бы выше, будь в команде Думбия или Муса»

Гончаренко: «Результативность ЦСКА была бы выше, будь в команде Думбия или Муса»

19 мая 2017, 16:53
18

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что армейцам не хватает бомбардира на острие атаки. Специалист подчеркнул, что результативность команды была бы выше, если бы за ЦСКА по-прежнему выступал Сейду Думбия или Ахмед Муса.

– Весьма любопытный факт: в команде образца нынешнего сезона нет явного бомбардира. Вот и «Локомотиву» забивали четыре разных футболиста.

– Здесь есть как плюсы, так и минусы. Обратите внимание, практически в каждой команде присутствует главный снайпер. В «Краснодаре» – Федор Смолов, в «Спартаке» – Промес, в «Зените» – Артем Дзюба и так далее. Вполне вероятно, будь у нас в составе стабильно играющий форвард уровня Сейду Думбия или Ахмеда Мусы, результативность команды, скорее всего, была бы выше.

Впрочем, это опять же всего лишь предположение. В нынешней ситуации очень важно, как мы действуем в позиционном нападении, насколько грамотно распределяем роли и выводим игроков на ударные позиции. На мой взгляд, нам это вполне неплохо удается.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Думбия Сейду Муса Ахмед Гончаренко Виктор
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1495202164
Мусу - в ЦСКА ! Нужен бомардир ! Лидеров в ЦСКА хватает .
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grroznyi85
1495205190
Муссу Думбию из "Ростова" забирайте.)))
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кеша_КБ
1495205847
- ещё один клоун!))), а если Месси или Роналду в Спартак!?, результативность Спартака бала бы выше???)))...конечно, мой коммент для умных людей с Ч/Ю, как Гончаренко)
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Dominator777
1495206787
Сказал правильно, по делу.
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МАКАРШВЕД
1495206858
ЦСКА потерял настоящего бомбардира..... Муссу надо возвращать
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a-rakhmatov
1495207015
Если Муса с Думбия были бы в команде, кони чемпионства пищевику не отдали бы)))
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cska-62
1495227140
Чалова надо обкатывать! Он уже полезен на поле, периодически забивает, опыта наберётся, то вытеснит из основы сборной и Смолова, и Дзюбу. Хотя под ним неплохо бы иметь Вагнера Лава или Думбия. Второй у первого многому научился, когда они играли вместе. Пусть и недолгое время. Лучшая пара нападающих была в РФПЛ за всю её историю. Что же касается Мусы, то он всё-таки больше правый хав атакующего плана, нежели форвард. Только не бровочник. В связке с Марио Фернандесом на фланге мог бы получиться отличный дуэт! Спросите с сарказмом: а может вам ещё и Месси с Роналдо подать? Отвечу: нет. Денег нет, но мы держимся. И надеемся на всё доброе и хорошее настроение. :-)))
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каа
1495271150
Нужен забивной нап..(Олонаре - промах селекции)....и два сильных защитника ..(вернуть Караваева и попробовать переманить Новосельцева) ...в полузащите дать шанс Ефремову
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Obi Wan
1495271866
Хватит говорить о тех кого нет. играйте теми кто есть.
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neofizer
1495284290
не надо было продавать.
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