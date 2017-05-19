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    Гончаренко: «Результативность ЦСКА была бы выше, будь в команде Думбия или Муса»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что армейцам не хватает бомбардира на острие атаки. Специалист подчеркнул, что результативность команды была бы выше, если бы за ЦСКА по-прежнему выступал Сейду Думбия или Ахмед Муса.

    – Весьма любопытный факт: в команде образца нынешнего сезона нет явного бомбардира. Вот и «Локомотиву» забивали четыре разных футболиста.

    – Здесь есть как плюсы, так и минусы. Обратите внимание, практически в каждой команде присутствует главный снайпер. В «Краснодаре» – Федор Смолов, в «Спартаке» – Промес, в «Зените» – Артем Дзюба и так далее. Вполне вероятно, будь у нас в составе стабильно играющий форвард уровня Сейду Думбия или Ахмеда Мусы, результативность команды, скорее всего, была бы выше.

    Впрочем, это опять же всего лишь предположение. В нынешней ситуации очень важно, как мы действуем в позиционном нападении, насколько грамотно распределяем роли и выводим игроков на ударные позиции. На мой взгляд, нам это вполне неплохо удается.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.05.2017 16:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 мая 2017, 15:44

      не надо было продавать.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 20 мая 2017, 12:17

      Хватит говорить о тех кого нет. играйте теми кто есть.

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 мая 2017, 12:05

      Нужен забивной нап..(Олонаре - промах селекции)....и два сильных защитника ..(вернуть Караваева и попробовать переманить Новосельцева) ...в полузащите дать шанс Ефремову

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 20 мая 2017, 11:31

      такое ощущение, что читают только заголовок, он же понятно обьяснил, что не хватает нападющего уровня думбии или мусы

      0
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      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 20 мая 2017, 10:55

      Почему-то приходит на ум- если бы у бабушки был ..... она была бы дедушкой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 20 мая 2017, 10:41

      «Результативность ЦСКА была бы выше, будь в команде Месси и Рональдо )))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 мая 2017, 23:52

      Чалова надо обкатывать! Он уже полезен на поле, периодически забивает, опыта наберётся, то вытеснит из основы сборной и Смолова, и Дзюбу. Хотя под ним неплохо бы иметь Вагнера Лава или Думбия. Второй у первого многому научился, когда они играли вместе. Пусть и недолгое время. Лучшая пара нападающих была в РФПЛ за всю её историю. Что же касается Мусы, то он всё-таки больше правый хав атакующего плана, нежели форвард. Только не бровочник. В связке с Марио Фернандесом на фланге мог бы получиться отличный дуэт!
      Спросите с сарказмом: а может вам ещё и Месси с Роналдо подать? Отвечу: нет. Денег нет, но мы держимся. И надеемся на всё доброе и хорошее настроение. :-)))

      2
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:01

      А если бы были Роналду,Месси и Гризманн,так вообще можно было без обороны играть)
      перспективный тренер начинает жить прошлым ,да еще и не своим

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 мая 2017, 19:52

      летом надо усиляться, а то панченко сами отпустили еще и ионова туда же)

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > овертайм 20 мая 2017, 06:29

      Потеря Панченко,конечно,печальна,но он сам заплатил за свой трансфер сам же и принял решение уйти туда,где есть прочное место в основе(лично мое мнение,испугался конкуренции в ЦСКА),а на счет Ионова,дак я даже рад,что аренда,наконец-то,кончилась))))Естественно,польза от него была,но в энное количество раз больше было брака и не реализация убойных моментов!

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 мая 2017, 18:39

      Муса и впрямь засиделся на скамейке в этом Лестере. Думбия уже староват для ЛЧ.

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