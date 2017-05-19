Гончаренко: «Результативность ЦСКА была бы выше, будь в команде Думбия или Муса»

не надо было продавать.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что армейцам не хватает бомбардира на острие атаки. Специалист подчеркнул, что результативность команды была бы выше, если бы за ЦСКА по-прежнему выступал Сейду Думбия или Ахмед Муса.
– Весьма любопытный факт: в команде образца нынешнего сезона нет явного бомбардира. Вот и «Локомотиву» забивали четыре разных футболиста.
– Здесь есть как плюсы, так и минусы. Обратите внимание, практически в каждой команде присутствует главный снайпер. В «Краснодаре» – Федор Смолов, в «Спартаке» – Промес, в «Зените» – Артем Дзюба и так далее. Вполне вероятно, будь у нас в составе стабильно играющий форвард уровня Сейду Думбия или Ахмеда Мусы, результативность команды, скорее всего, была бы выше.
Впрочем, это опять же всего лишь предположение. В нынешней ситуации очень важно, как мы действуем в позиционном нападении, насколько грамотно распределяем роли и выводим игроков на ударные позиции. На мой взгляд, нам это вполне неплохо удается.