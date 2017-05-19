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    Дочь Карреры опубликовала фото семьи с чемпионским кубком

    Мартина Каррера, дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, опубликовала фотографию с кубком чемпионата России. Итальянский специалист находится в окружении еще одной дочери Франчески, и своей жены Пинни. Под руководством Карреры «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кубок был вручен команде после домашнего матча 29-го тура с «Тереком», который закончился со счетом 3:0.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.05.2017 09:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 14:46

      Массимо молодец.....спасибо!!! 16 лет ждали...УРА!!!

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 13:50

      Мартина, красивая девушка! Видел ее инстаграм))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 мая 2017, 13:50

      Франческу на него и не похожа так то)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 19 мая 2017, 12:07

      Беленькая дочка ну очень хороша!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 мая 2017, 10:53

      Мартина всё ж лучше удалась, чем Франческу ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:39

      Какая-то она здесь совсем ребенок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 мая 2017, 09:26

      Каррера гордится. Правильно.

      7
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