Дочь Карреры опубликовала фото семьи с чемпионским кубком

Мартина Каррера, дочь главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, опубликовала фотографию с кубком чемпионата России. Итальянский специалист находится в окружении еще одной дочери Франчески, и своей жены Пинни. Под руководством Карреры «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кубок был вручен команде после домашнего матча 29-го тура с «Тереком», который закончился со счетом 3:0.

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