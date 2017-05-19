«Челси» предложит «Монако» за Бакайоко 50 миллионов

Руководство «Челси» продолжает следить за полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. На следующей неделе англичане готовы будут сделать предложение о покупке 22-летнего игрока сборной Франции. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро, а также переход или аренда форварда «Челси» Миши Батшуайи.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл 31 матч в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.