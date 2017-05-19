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    «Челси» предложит «Монако» за Бакайоко 50 миллионов

    Руководство «Челси» продолжает следить за полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. На следующей неделе англичане готовы будут сделать предложение о покупке 22-летнего игрока сборной Франции. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро, а также переход или аренда форварда «Челси» Миши Батшуайи.

    В текущем сезоне Бакайоко сыграл 31 матч в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.05.2017 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 10:54

      Хоть Монако и говорит , что хочет сохранить команду , все равно кого-нибудь продадут . 50 лямов вполне нормальная цифра , договорятся с Абрамовичем .

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:41

      Мощный гад) Парочку для Юве сделал, граци)

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