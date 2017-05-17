«Спартак» может купить защитника «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Мартин Монтойя может перейти в «Спартак». Московский клуб рассматривает игрока в качестве приоритетного варианта усиления на место правого защитника. Сообщается, что футболиста хочет видеть в команде лично Массимо Каррера.

В нынешнем сезоне Примеры Монтойя провел 28 матчей, сделав две голевые передачи. Его трансферная стоимость составляет 7,5 миллионов евро. Монтойя является воспитанником «Барселоны».