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    «Спартак» может купить защитника «Валенсии»

    Защитник «Валенсии» Мартин Монтойя может перейти в «Спартак». Московский клуб рассматривает игрока в качестве приоритетного варианта усиления на место правого защитника. Сообщается, что футболиста хочет видеть в команде лично Массимо Каррера.

    В нынешнем сезоне Примеры Монтойя провел 28 матчей, сделав две голевые передачи. Его трансферная стоимость составляет 7,5 миллионов евро. Монтойя является воспитанником «Барселоны».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    17.05.2017 23:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 мая 2017, 09:38

      А может и не купить защитника Валенсии. Кем сообщается? Что Мартину здесь делать? Это - очередная бомбардирская утка.

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 19 мая 2017, 18:04

      Оставайся в Валенсии, нефиг тебе сюда ехать. Уж в Испании лучше играть чем в спартаке. Можно подумать тут намазано и густо. В Валенсии все было плохо из-за необдуманных решений руководства, сейчас ситуация получше.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 мая 2017, 09:45

      Ну, из Валенсии может и поехать, сейчас там медом не намазано... В принципе, что он, что Дзаппакоста, шансы заиграть у нас одинаковые.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:34

      Если Каррера хочет , может и уговорит приехать . Усиливаться то нужно .

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 мая 2017, 11:18

      Наврятли он поедет в Спартак

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 06:07

      Думаю нормальное приобретение

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 18 мая 2017, 03:15

      маловат однако

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 мая 2017, 01:43

      добро пожаловать

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 мая 2017, 00:07

      Для защитника рост 174 см - маловато! Сомневаюсь, что к нему присмотрелся Каррера.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > mialkov 18 мая 2017, 00:49

      Для крайнего можно допустить.

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 18 мая 2017, 00:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бедный защитник и тут опять без трофеев.

      -4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Павел Амурский 18 мая 2017, 00:06

      Все успокоиться не можешь, что просрали чемпионство?

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